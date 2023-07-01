У Департаменті кіберполіції підбили підсумки роботи за 2020 рік

Завдяки зусиллям співробітників кіберполіції проведено 10 міжнародних операцій з викриття хакерських угруповань, припинено діяльність 2 злочинних груп, які завдали збитків країнам ЄС, США і Великобританії на суму понад 300 млн доларів.
Про це йшлося під час робочої наради з підбиття підсумків роботи Департаменту кіберполіції в 2020 році, повідомляє пресслужба кіберполіції 8 лютого.
Про це йшлося під час робочої наради з підбиття підсумків роботи Департаменту кіберполіції в 2020 році, повідомляє пресслужба кіберполіції 8 лютого.
Керівник кіберполіції Олександр Гринчак повідомив, що одним із пріоритетних завдань є надання якісної допомоги громадянам, які постраждали від кіберзлочинців.
Євген Коваль зазначив, що кіберполіція прогресує і напрацьовує авторитет не тільки в межах Національної поліції, але і серед правоохоронців світу.
У департаменті повідомили, що протягом 2020 року затримали 326 шахраїв, які ошукали понад 26 тисяч громадян.
Потерпілим забезпечено відшкодування майже 190 мільйонів гривень. Завдяки зусиллям правоохоронців в 2020 врятовано 47 дітей і заарештовано 13 осіб, причетних до створення та розповсюдження дитячої порнографії та припинено 62 факти порушення авторського права.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі