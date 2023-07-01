У Департаменті кіберполіції підбили підсумки роботи за 2020 рік

16:55 08 лютого Київ, Україна

Завдяки зусиллям співробітників кіберполіції проведено 10 міжнародних операцій з викриття хакерських угруповань, припинено діяльність 2 злочинних груп, які завдали збитків країнам ЄС, США і Великобританії на суму понад 300 млн доларів.



Про це йшлося під час робочої наради з підбиття підсумків роботи Департаменту кіберполіції в 2020 році, повідомляє пресслужба кіберполіції 8 лютого.

"Результат, який заслуговує на окрему увагу, - протягом минулого року кіберполіцією, вперше за історію її існування, задокументовані дві злочинні організації. Учасники однієї з них налагодили канали поширення психотропних речових за допомогою Інтернету, учасники іншої - спеціалізувалися на зломі електронних систем шляхом брутфорса і збували продукти злому в DarkNet", - повідомив перший заступник глави Нацполіції Євген Коваль.

Керівник кіберполіції Олександр Гринчак повідомив, що одним із пріоритетних завдань є надання якісної допомоги громадянам, які постраждали від кіберзлочинців.

"Для цього в минулому році ми запустили безкоштовну телефонну лінію підтримки. За 9 місяців її функціонування в кіберполіцію надійшло понад 100 тисяч дзвінків громадян. Крім цього, понад 40 тисяч звернень надійшли за формою зворотного зв'язку", - сказав він.

Євген Коваль зазначив, що кіберполіція прогресує і напрацьовує авторитет не тільки в межах Національної поліції, але і серед правоохоронців світу.

У департаменті повідомили, що протягом 2020 року затримали 326 шахраїв, які ошукали понад 26 тисяч громадян.



Потерпілим забезпечено відшкодування майже 190 мільйонів гривень. Завдяки зусиллям правоохоронців в 2020 врятовано 47 дітей і заарештовано 13 осіб, причетних до створення та розповсюдження дитячої порнографії та припинено 62 факти порушення авторського права.