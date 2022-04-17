У День Гідності та Свободи президент записав відеозвернення до народу

11:49 21 листопада Київ, Україна

Перебуваючи на лікуванні, президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 листопада, через відео звернувся до народу України. У цьому зверненні, яке пов'язане з Днем Гідності та Свободи, Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що вирішальне слово завжди буде за українським народом.

"У визначні часи історії головне і вирішальне слово завжди буде не за політиками. І слава Богу. А за українським народом... Українці готові боротися за правду і справедливість", - підкреслив Зеленський.

За його словами, підтвердженням цього є і Революція гідності, і студентська революція на граніті, 30-річчя якої відзначалося 2 жовтня.

На думку Зеленського, є велике досягнення цих подій, яке неможливо заперечувати. Це, зазначив він, нова свідомість і громадян, і влади.

"Кожен громадянин знає: фраза "Від мене нічого не залежить" - це міф. Разом ми можемо все. А кожна влада в Україні буде мати, щонайменше, три символи, три нагадування про те, що ніколи не можна йти проти волі свого народу", - підкреслив Зеленський. Він упевнений: українці готові захищати свободу вибору, свободу слова і думки, рівність, повагу, верховенство права і демократії. "А найголовніше - захищати рідну Україну, її суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслив він.

За словами Зеленського, сьогодні потрібно пам'ятати не тільки про ключові моменти нашої історії, але і винести і засвоїти дуже важливі уроки.

"Для людей революція - це шлях до бажаних змін. Для політиків - шлях до бажаних крісел. Тому разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня повинні продовжувати нелегке будівництво дійсно нової України - вільної і гідної. Де на першому місці завжди буде закон, а не прізвища або колишні заслуги", - заявив президент.

За його словами, в цій новій Україні через три роки після знакового історичного концерту буде музей, "а не тимчасова конструкція", а всі позитивні зміни, написані на плакатах в Революцію гідності, стануть реальністю.

"Де гідність, свобода, порядність і чесність будуть не тимчасовими конструкціями, а непорушними цінностями", - зазначив Зеленський.

Також в цей день від імені Зеленського, який з коронавірусом лікується у Феофанії, був встановлений кошик квітів до пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Як відомо, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи, присвячений роковинам початку Помаранчевої революції (2004 рік) і Революції гідності (2013 рік). Він відзначався як День свободи з 2005 по 2011 рік, проте в період президентства Віктора Януковича фактично був скасований. У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко відновив офіційний статус свята.