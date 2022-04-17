У День Гідності та Свободи президент записав відеозвернення до народу

Перебуваючи на лікуванні, президент Володимир Зеленський сьогодні, 21 листопада, через відео звернувся до народу України. У цьому зверненні, яке пов'язане з Днем Гідності та Свободи, Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що вирішальне слово завжди буде за українським народом.
За його словами, підтвердженням цього є і Революція гідності, і студентська революція на граніті, 30-річчя якої відзначалося 2 жовтня.
На думку Зеленського, є велике досягнення цих подій, яке неможливо заперечувати. Це, зазначив він, нова свідомість і громадян, і влади.
За словами Зеленського, сьогодні потрібно пам'ятати не тільки про ключові моменти нашої історії, але і винести і засвоїти дуже важливі уроки.
За його словами, в цій новій Україні через три роки після знакового історичного концерту буде музей, "а не тимчасова конструкція", а всі позитивні зміни, написані на плакатах в Революцію гідності, стануть реальністю.
Також в цей день від імені Зеленського, який з коронавірусом лікується у Феофанії, був встановлений кошик квітів до пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.
Як відомо, 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи, присвячений роковинам початку Помаранчевої революції (2004 рік) і Революції гідності (2013 рік). Він відзначався як День свободи з 2005 по 2011 рік, проте в період президентства Віктора Януковича фактично був скасований. У 2014 році п'ятий президент України Петро Порошенко відновив офіційний статус свята.
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