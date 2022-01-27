У Чорному морі пройшли спільні навчання прикордонників США і України. Як повідомила пресслужба Держприкордонслужби, 8 травня на відстані близько 100 морських миль від Одеси флагман морської охорони Григорій Куроп'ятников в рамках навчань зустрів корабель берегової охорони США Hamilton.
У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій в міжнародній тактичній групі.
Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.
Зараз флагман морської охорони Держприкордонслужби Григорій Куроп'ятников і корабель берегової охорони США Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеса запланований на 10 травня.
Раніше повідомлялося, що Росія залишила в Чорному морі два кораблі Північного флоту. Великі десантні кораблі Північного флоту РФ продовжують діяти в акваторії Чорного моря.
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