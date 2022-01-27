09:41 09 травень Київ, Україна

У Чорному морі пройшли спільні навчання прикордонників США і України. Як повідомила пресслужба Держприкордонслужби, 8 травня на відстані близько 100 морських миль від Одеси флагман морської охорони Григорій Куроп'ятников в рамках навчань зустрів корабель берегової охорони США Hamilton.

"Американські партнери прибули в Україну з дружнім візитом, в рамках якого пройдуть спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових і штурмових операціях, і ділова зустріч представників охоронців морських кордонів і забезпечення безпеки судноплавства двох держав", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій в міжнародній тактичній групі.

Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.

Зараз флагман морської охорони Держприкордонслужби Григорій Куроп'ятников і корабель берегової охорони США Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеса запланований на 10 травня.

Раніше повідомлялося, що Росія залишила в Чорному морі два кораблі Північного флоту. Великі десантні кораблі Північного флоту РФ продовжують діяти в акваторії Чорного моря.