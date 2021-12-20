У Чорне море йдуть два есмінці США, "щоб підтримати Україну"

11:58 11 квітень Київ, Україна

Загострення обстановки на російсько-українському кордоні викликало стурбованість у НАТО. З військової бази в Іспанії вийшли військові кораблі для контролю ситуації. Два ракетних есмінці США Donald Cook і Roosevelt вже пройшли через протоку Гібралтар і увійшли в акваторію Середземного моря. Про це в неділю, 11 квітня, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на британських спостерігачів.

Повідомляється, що кораблі, оснащені крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км і системою протиракетної оборони Aegis, раніше вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії, прямуючи в Чорне море.

За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4-5 травня.

"Туреччина відповідно до конвенції Монтре повідомила РФ про планований прохід військових кораблів США в Чорне море", - повідомили в п'ятницю в посольстві Росії в Анкарі, передає інформаційне агентство. "Повідомлення по дипломатичних каналах було надіслане нам 15 днів тому про те, що американські кораблі увійдуть в Чорне море в рамках конвенції Монтре", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини. За його даними, кораблі пробудуть там до 4-5 травня.

Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

Раніше повідомлялося, що Росія перекидає більше 10 десантних і артилерійських катерів Каспійської флотилії в Чорне море.

Нагадаємо, ВМС України провели навчання з кораблями НАТО. Це були вже другі в цьому році тренування типу PASSEX за участю українських ВМС і кораблів НАТО в Чорноморському регіоні.