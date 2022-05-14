В майбутньому фінансування медицини збільшиться до 5% ВВП

16:44 12 грудня Київ, Україна

Пандемія коронавірусу показала неспроможність фінансового забезпечення медицини за залишковим принципом. З урахуванням гіркого досвіду і проаналізувавши всі труднощі боротьби з масовими захворюваннями, Мінфін України прийняв рішення про нарощування грошових витрат на цю важливу галузь.

У наступному році рівень фінансування медицини досягне 4,3% від ВВП країни, а до 2023 цей показник поступово піднімуть до 5%. Про це в інтерв'ю повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, фінансування медичної сфери було головним пріоритетом при складанні бюджету на 2021 рік.

"Відповідні витрати зведеного бюджету виростуть на 61 мільярд у порівнянні з нинішнім роком. Передбачено підвищення на 30% зарплат медиків, надання коштів на вакцини, на ліки та оплату медичних послуг", - сказав Марченко.

Він зазначив, що в умовах суттєвих бюджетних обмежень, це максимально можливий реальний ресурс на галузь.

Також за словами глави Мінфіну, до 2023-го рівень фінансування медицини поступово зросте до 5% ВВП. А наступного року цей показник досягне 4,3%.

Нагадаємо, 26 листопада Кабмін схвалив проєкт держбюджету до другого читання і вніс його в Раду. Очікується, що його розглянуть на наступному тижні.

Також повідомлялося, що на медицину перенаправляють ще п'ять мільярдів. Гроші медикам на боротьбу з коронавірусом дадуть з COVID-фонду, скоротивши витрати на дорожні роботи.