У Боснію та Герцеговину направляються двоє українських миротворців

Партнерські відносини з Європейським Союзом накладають на Україну і відповідні зобов'язання. Як стало відомо, вчора, 13 серпня, на сайті президента був опублікований указ №358/2021, підписаний Володимиром Зеленським, про направлення двох військовослужбовців в Боснію і Герцеговину для участі в операції Євросоюзу Алтея.

Згідно з указом, рішення було прийнято, виходячи із зобов'язань України як члена ООН і партнера асоціації з ЄС, а також тому, що "участь України в операції ЄС Алтея сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною і ЄС, а також всебічного співробітництва з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України".

Крім того, офіційний Київ таким чином відреагував на запрошення на участь в операції від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки та віцепрезидента Європейської комісії.

Указ вже набув чинності.

Як повідомлялося, в липні глава держави видав указ про направлення національного персоналу (40 осіб) для участі України в місії ООН зі стабілізації в ДР Конго.