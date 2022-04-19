Найближчим часом Україна отримає тести для визначення штаму Дельта - глава МОЗ

07:49 20 липня Київ, Україна

Україна чекає тести для виявлення штаму коронавірусу "Дельта" від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вже на цьому тижні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На цьому тижні очікуємо від Всесвітньої організації охорони здоров'я поставку ПЛР-тестів, які працюють виключно на Дельту. Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ще додаткове ПЛР-тестування", - зазначив міністр.

Він пояснив, що тести дозволять відібрати біологічний матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а чи не Дельта це".



За допомогою цих тестів буде визначатися рівень циркуляції в країні штаму Дельта.

Штам "Дельта"

Як повідомлялося, 14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання випадків інфікування і смертності від COVID-19 в п'яти з шести регіонів ВООЗ.



Відзначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності в світі штаму "Дельта", який зараз виявили в 111 країнах.



Зараз в Україні підтверджено чотири випадки інфікування коронавірусом штаму "Дельта".



16 липня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО введе додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.