У Білому домі назвали дату зустрічі Зеленського і Байдена

20:14 21 липня Київ, Україна

Робоча зустріч Володимира Зеленського і Джозефа Байдена в Вашингтоні відбудеться 30 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.



"Президент Байден чекає з нетерпінням, щоб 30 серпня вітати в Білому домі президента України Володимира Зеленського. Цей візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої російської агресії в Донбасі і Криму, нашу тісну співпрацю з енергетичної безпеки", - заявила прессекретарка глави американської адміністрації Джен Псакі.