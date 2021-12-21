У Білорусі затримали 9 громадян України: всіх депортували

Напередодні виборів з Білорусі депортували українських журналістів. Але під час протестних акцій білоруські силовики затримали дев'ять громадян України і побили одного українського фотокореспондента.
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, передає "Громадське".
Крім того, в Вітебську затримано дев'ять громадян України нібито через адміністративних правопорушень. Однак посольство подбало про те, щоб на наступний день зазначені українці були звільнені з-під варти.
Відзначимо, днями президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи те, що відбувається в Мінську, зробив дивну заяву. За його словами, на акціях протесту "багато п'яних, обкурених і з наркотиками". Більш того, Лукашенко звинуватив українців у заворушеннях в Білорусі.
Тим часом в Білорусі минула третя ніч кривавих протестів. Білоруські силовики розійшлися не на жарт: вони відтісняють демонстрантів з центру до околиць міста. Доходить до того, що стріляють в простих перехожих, затримують громадян, які пересуваються поодинці.
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