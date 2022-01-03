У Білорусі уряд вводить інформаційну блокаду

Протистояння опозиції в Білорусі триває. Владні структури всіляко намагаються відрізати протестуючих від інформаційних систем, щоб не допустити витоку інформації про те, що відбувається в країні, а також позбавити опозиціонерів підтримки ззовні. На сьогодні офіційно уряд Білорусі обмежило доступ до більш ніж 70 сайтів, в тому числі до ряду ЗМІ. Повний їх список опублікувало видання TUT.by.

"Сьогодні ми писали, що в Білорусі обмежили доступ до онлайн-платформ" Голос "і Zubr.in. Однак список ресурсів, які потрапили в чорний список 21 серпня, виявився довшим. Розповідаємо, які сторінки потрапили в список ресурсів обмеженого доступу "на підставі рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь", - повідомило видання.

Повідомляється, що при вході на перераховані сайти з'являється оголошення про те, що доступ до інформаційного ресурсу обмежений на підставі рішення Мінінформації, прийнятого відповідно до "законом про ЗМІ" республіки. Відзначається, що список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, однак доступний для інтернет-провайдерів.

Також видання підкреслило, що раніше вже спостерігалися проблеми з доступом до деяких з цих сайтів.

Раніше повідомлялося, що в відношенні 46 громадян Білорусі порушено кримінальні справи за насильство по відношенню до співробітників міліції.