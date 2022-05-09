В акваторії Чорного моря проходять протимінні навчання водолазів "Дайв 2021"

Міжнаціональні протимінні навчання Дайв 2021, що проходять в акваторії Чорного моря, перейшли до активної фази. У навчаннях крім ВМС України також беруть участь Грузія, Болгарія, Азербайджан, США і Румунія.
Про це повідомляє 5 серпня пресслужба Міноборони України.
У навчаннях задіяні українське пошуково-рятувальне судно "Олександр Охрименко" і румунський корабель з гідрографічним комплексом "Олександру Катанеану".
На румунському судні учасників навчань ознайомили з роботою сучасного океанографічного, метеорологічного, топографічного і гідрографічного обладнання.
Військові відпрацьовують парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів з виходом за попередньо узгодженим режимом декомпресії. Додатково відпрацьовуються елементи надання медичної допомоги з використанням барокамери, в разі виявлення кесонної хвороби.
Відзначається, що надалі завдання на навчаннях будуть ускладнюватися. На учасників чекають відпрацювання операцій з підводного розмінування, підводних підривних і технічних робіт, протимінні дії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі