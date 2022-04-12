В Академії наук спрогнозували добове зниження захворюваності на коронавірус в Україні

08:17 14 липня Київ, Україна

Національна академія наук зробила вельми оптимістичний прогноз щодо подальшого зростання коронавірусної інфекції в Україні.
 
Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.

Згідно з прогнозними даними вчених, в найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися.

У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.
"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 і 442 - в протягом тижня 21-27 липня 2021", - йдеться в повідомленні.