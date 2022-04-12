В Академії наук спрогнозували добове зниження захворюваності на коронавірус в Україні

Національна академія наук зробила вельми оптимістичний прогноз щодо подальшого зростання коронавірусної інфекції в Україні.
Про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованій на сайті НАН.
Згідно з прогнозними даними вчених, в найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися.
У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.
Згідно з прогнозними даними вчених, в найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися.
У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.
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