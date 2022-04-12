В Академії наук спрогнозували добове зниження захворюваності на коронавірус в Україні

Національна академія наук зробила вельми оптимістичний прогноз щодо подальшого зростання коронавірусної інфекції в Україні.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 і 442 - в протягом тижня 21-27 липня 2021", - йдеться в повідомленні.