В 2021 на вчителів чекає підвищення заробітної плати

15:36 19 жовтня Київ, Україна

Пресслужба Міністерства освіти та науки України повідомляє, що протягом 2021 відбудеться два підвищення заробітної плати вчителів - в січні і в липні. Такі зміни передбачені в проєкті держбюджету на наступний рік.



Очікується, що в порівнянні з вереснем 2020 посадовий оклад вчителів в липні 2021 виросте на 30%. Згідно з інформацією, вчителі різних категорій після підвищення отримуватимуть посадовий оклад:



молодий учитель без категорії і стажу роботи з січня буде отримувати до 4859 гривень, з липня - до 5265 гривень;

учитель I категорії з січня - до 4859 гривень, з липня - до 5265 гривень;

вчитель вищої категорії з січня - до 6061 гривні, з липня 2021 - до 6567 гривень.



"Збільшення посадових окладів (за ЄТС) розраховане відповідно до проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021". З урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів - 10%), престижність праці (5-30%) і інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна обчислити фактичну заробітну плату", - йдеться в повідомленні.



Раніше в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет висловив надію, що незабаром між МОН та страховими компаніями буде підписаний меморандум про страхування вчителів-пенсіонерів, які працюють, оскільки вони входять до групи ризику в період пандемії нового коронавірусу COVID-19. Він додав, що також обговорюється можливість страхування дітей.