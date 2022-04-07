У 2021 році в Україні з'явиться 5G інтернет

16:23 11 листопада Київ, Україна

Під час засідання Кабміну в середу, 11 листопада, був затверджений план підготовки до розгортання систем зв'язку п'ятого покоління, згідно з планом зв'язок 5G в Україні з'явиться вже в кінці 2021 року.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Прийняли на засіданні уряду постанову, яка затверджує план дій по розгортанню 5G в Україні. Має бути рік нелегкої праці в цьому напрямку", - написав міністр.

Згідно з планом уряду, вже в листопаді буде створено робочу групу з профільних організації і відомств з питання впровадження 5G.



У грудні група повинна визначити, які науково-дослідні роботи повинні бути проведені для розгортання мобільного зв'язку п'ятого покоління, а також затвердити суму витрат з держбюджету.



Всі дослідницькі роботи будуть закінчені до червня 2021 року.



У серпні робоча група підготує проєкт постанови для затвердження Кабміном про розподіл частот.



Конкурс на розподіл ліцензій на надання 5G запланований на лютий 2021 року.



У жовтні 2021 року переможці конкурсу отримають доступ до радіочастот.



У грудні 2021 року мобільний зв'язок 5G стане доступним пересічним споживачам, зазначено в плані уряду.