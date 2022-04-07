У 2021 році в Україні з'явиться 5G інтернет

Під час засідання Кабміну в середу, 11 листопада, був затверджений план підготовки до розгортання систем зв'язку п'ятого покоління, згідно з планом зв'язок 5G в Україні з'явиться вже в кінці 2021 року.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Згідно з планом уряду, вже в листопаді буде створено робочу групу з профільних організації і відомств з питання впровадження 5G.
У грудні група повинна визначити, які науково-дослідні роботи повинні бути проведені для розгортання мобільного зв'язку п'ятого покоління, а також затвердити суму витрат з держбюджету.
Всі дослідницькі роботи будуть закінчені до червня 2021 року.
У серпні робоча група підготує проєкт постанови для затвердження Кабміном про розподіл частот.
Конкурс на розподіл ліцензій на надання 5G запланований на лютий 2021 року.
У жовтні 2021 року переможці конкурсу отримають доступ до радіочастот.
У грудні 2021 року мобільний зв'язок 5G стане доступним пересічним споживачам, зазначено в плані уряду.
У грудні група повинна визначити, які науково-дослідні роботи повинні бути проведені для розгортання мобільного зв'язку п'ятого покоління, а також затвердити суму витрат з держбюджету.
Всі дослідницькі роботи будуть закінчені до червня 2021 року.
У серпні робоча група підготує проєкт постанови для затвердження Кабміном про розподіл частот.
Конкурс на розподіл ліцензій на надання 5G запланований на лютий 2021 року.
У жовтні 2021 року переможці конкурсу отримають доступ до радіочастот.
У грудні 2021 року мобільний зв'язок 5G стане доступним пересічним споживачам, зазначено в плані уряду.
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