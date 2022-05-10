У 12 областях України оголошено жовтий рівень небезпеки

11:07 07 серпня Київ, Україна

Грози, град та сильний вітер за прогнозами Укргідрометцентру можуть зіпсувати сьогоднішній вихідний жителям 12 областей.
 
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

"Вдень 7 серпня в південних, центральних і східних областях грози, в окремих районах град та шквали (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з даними метеорологів, погода погіршиться в областях:
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Вінницькій,
  • Черкаської,
  • Кіровоградській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Полтавській
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Херсонській.
Також синоптики відзначили, що в суботу в східних областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
 
Фото: В 12 областях Украины объявлен желтый уровень опасности 01