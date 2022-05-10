У 12 областях України оголошено жовтий рівень небезпеки

11:07 07 серпня Київ, Україна

Грози, град та сильний вітер за прогнозами Укргідрометцентру можуть зіпсувати сьогоднішній вихідний жителям 12 областей.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.



"Вдень 7 серпня в південних, центральних і східних областях грози, в окремих районах град та шквали (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.



Так, згідно з даними метеорологів, погода погіршиться в областях:

Дніпропетровській,

Харківській,

Вінницькій,

Черкаської,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Полтавській

Миколаївській,

Одеській,

Херсонській.

Також синоптики відзначили, що в суботу в східних областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.