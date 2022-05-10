У 12 областях України оголошено жовтий рівень небезпеки

Грози, град та сильний вітер за прогнозами Укргідрометцентру можуть зіпсувати сьогоднішній вихідний жителям 12 областей.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
"Вдень 7 серпня в південних, центральних і східних областях грози, в окремих районах град та шквали (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з даними метеорологів, погода погіршиться в областях:
"Вдень 7 серпня в південних, центральних і східних областях грози, в окремих районах град та шквали (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з даними метеорологів, погода погіршиться в областях:
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Вінницькій,
- Черкаської,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській,
- Полтавській
- Миколаївській,
- Одеській,
- Херсонській.
Також синоптики відзначили, що в суботу в східних областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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