Ужгород: антитерористичні навчання - СБУ попередила про "незручності"

10:46 05 жовтень Київ, Україна

У п'ятницю 9 жовтня в Ужгороді пройдуть планові антитерористичні навчання, в яких візьмуть участь представники різних силових структур

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області.

"Підрозділи суб'єктів боротьби з тероризмом будуть відпрацьовувати заходи щодо припинення умовного терористичного акту в Закарпатському апеляційному суді", - йдеться в повідомленні.

Хто візьме участь в тренуваннях?

Підрозділи СБУ;

Збройних сил;

Національної гвардії;

Національної поліції;

Державної прикордонної та надзвичайної служб;

Державного спеціального зв'язку;

Служби судової охорони;

Представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Як проходитимуть навчання?

Повідомляється, що навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння.



В СБУ Закарпатської області відзначили, що на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.



