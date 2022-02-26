Ужгород: антитерористичні навчання - СБУ попередила про "незручності"

У п'ятницю 9 жовтня в Ужгороді пройдуть планові антитерористичні навчання, в яких візьмуть участь представники різних силових структур
Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області.
Хто візьме участь в тренуваннях?
- Підрозділи СБУ;
- Збройних сил;
- Національної гвардії;
- Національної поліції;
- Державної прикордонної та надзвичайної служб;
- Державного спеціального зв'язку;
- Служби судової охорони;
- Представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Як проходитимуть навчання?
Повідомляється, що навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння.
В СБУ Закарпатської області відзначили, що на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.
В СБУ Закарпатської області відзначили, що на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі