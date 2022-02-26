Ужгород: антитерористичні навчання - СБУ попередила про "незручності"

10:46 05 жовтень Київ, Україна

У п'ятницю 9 жовтня в Ужгороді пройдуть планові антитерористичні навчання, в яких візьмуть участь представники різних силових структур
 
Про це повідомили в управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області.
"Підрозділи суб'єктів боротьби з тероризмом будуть відпрацьовувати заходи щодо припинення умовного терористичного акту в Закарпатському апеляційному суді", - йдеться в повідомленні.
Хто візьме участь в тренуваннях?
  • Підрозділи СБУ;
  • Збройних сил;
  • Національної гвардії;
  • Національної поліції;
  • Державної прикордонної та надзвичайної служб;
  • Державного спеціального зв'язку;
  • Служби судової охорони;
  • Представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Як проходитимуть навчання?
Повідомляється, що навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, з використанням спеціальної техніки та озброєння.

В СБУ Закарпатської області відзначили, що на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей і транспорту, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.