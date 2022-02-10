Посилення штрафів за порушення карантину

ЗМІ Великобританії повідомили про істотне зростання розмірів штрафів за порушення протиепідемічних обмежень. З наступного тижня штрафи зростуть до 10 тисяч фунтів, що еквівалентно 13 тисячам доларів США.

Відзначається, що штрафи таких розмірів загрожують тим громадянам, які, маючи позитивний тест на COVID-19, неодноразово порушать двотижневий карантин. Також їх можуть виписати особам, які проігнорують рекомендації співробітників програми Test and trace (Тестувати і відстежувати), створеної для контролю за поширенням коронавірусу.

Розмір першого штрафу складе тисячу фунтів (близько 1,3 тисячі доларів). З кожним порушенням він буде збільшуватися.

Крім того, влада в десять разів збільшать фінансове стягнення за порушення заборони збиратися компаніями понад шість осіб - від 100 фунтів до тисячі.

За даними газети, уряд таким чином намагається зупинити другу хвилю пандемії, не вводячи жорсткого карантину.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що рекордна за чотири місяці кількість британців інфікувалася коронавірусом за добу - 4422.