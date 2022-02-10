Звільнено голову МОЗ Максима Степанова

18:15 18 травень Київ, Україна





Звільнення Степанова на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня, підтримали 292 нардепи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Парламент підтримав подання Дениса Шмигаля про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.Звільнення Степанова на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня, підтримали 292 нардепи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Максим Степанов прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. І є багато речей, за які ми точно всі можемо сказати йому дякую. Але є і провалені завдання, які не можна ігнорувати", - сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством.

Зараз основним кандидатом на посаду глави МОЗ є головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс документ про відставку Степанова 14 травня, пояснивши депутатам, що основною причиною такого кроку є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.



За його словами, Степанов не раз запевняв, що ситуація зі щепленнями буде поліпшуватися: «Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу в розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я і міністра як менеджера».



Шмигаль також нагадав про клопотання про відставку Степанова, що зібрало понад 150 підписів, яке «неможливо ігнорувати».