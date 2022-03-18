Встановлено причини авіакатастрофи Ан-26

Комісія схвалила попередній звіт розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом, результати будуть оприлюднені на засіданні Кабміну 28 жовтня.
Про це розповів голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ГРТ-24 (система "граничного регулювання температури").
Чиновник зазначив, що ця технічна несправність призвела до нештатної ситуації на борту, але не повинна була привести до падіння літака - людський фактор зіграв свою роль.
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