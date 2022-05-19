Умови МОЗ для вільної роботи закладів в умовах можливого карантину

Союз українських підприємців провів зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, на якій обговорили умови роботи підприємств малого бізнесу в умовах виникнення загрози жорсткого карантину. МОЗ має намір дозволити працювати закладам в разі введення жорсткого карантину за умови вакцинації понад 80% колективу.
Зокрема, планується:
- дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано близько 80% колективу;
- допускати до установ вакцинованих клієнтів і споживачів;
- дозволити роботу навчальних закладів при вакцинації 80% співробітників;
Також за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торгово-розважальних центрів, який дозволить відстежувати завантаження ТРЦ, проводити запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.
Ляшко нагадав, що влада не планує окремих рішень по локдауну - буде діяти адаптивний карантин. Поки його дію продовжили до жовтня.
Відзначимо, головний санлікар Ігор Кузін вважає неминучим повернення червоної зони і жорстких карантинних обмежень в Україні, але вводити локдаун в зв'язку з поширенням штаму коронавірусу Дельта не планують.
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