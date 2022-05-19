Умови МОЗ для вільної роботи закладів в умовах можливого карантину

11:54 16 серпня Київ, Україна

Союз українських підприємців провів зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, на якій обговорили умови роботи підприємств малого бізнесу в умовах виникнення загрози жорсткого карантину. МОЗ має намір дозволити працювати закладам в разі введення жорсткого карантину за умови вакцинації понад 80% колективу.

Зокрема, планується:

дозволити роботу підприємств/організацій, якщо вакциновано близько 80% колективу;

допускати до установ вакцинованих клієнтів і споживачів;

дозволити роботу навчальних закладів при вакцинації 80% співробітників;

Також за прикладом Німеччини планується впровадити окремий програмний продукт для торгово-розважальних центрів, який дозволить відстежувати завантаження ТРЦ, проводити запис для відвідування на конкретний час і допускати для відвідування покупців, які зробили ПЛР-тест, експрес-тест на місці або вакциновані.

Ляшко нагадав, що влада не планує окремих рішень по локдауну - буде діяти адаптивний карантин. Поки його дію продовжили до жовтня.

Відзначимо, головний санлікар Ігор Кузін вважає неминучим повернення червоної зони і жорстких карантинних обмежень в Україні, але вводити локдаун в зв'язку з поширенням штаму коронавірусу Дельта не планують.