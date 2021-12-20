Посилилися обстріли на Донбасі. Один військовий загинув

Як повідомляє сьогодні, 11 липня, в ранковій зведенні прес-центр штабу ООС, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 17 ворожих обстрілів. В результаті цих обстрілів троє військовослужбовців отримали поранення, один військовий загинув.

У зведенні відзначається, що противник застосовував заборонені мінських домовленостей 120-ти і 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси і стрілецьку зброю.

Мінометні обстріли зафіксовані поблизу Причепилівка, Орехово, Троїцького і Хутори Вільного, на підступах до Новотошківському і Новолуганське. Поблизу Катеринівки позиції військових обстріляли з протитанкового ракетного комплексу.

Також під обстріл потрапили Водяне, передмістя Авдіївки, Невельському, Лебединське.

З початку поточної доби зафіксовано один обстріл поблизу Водяного.

Відзначимо, днем раніше було зафіксовано 7 обстрілів, військові не постраждали.