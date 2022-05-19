Управління освіти Печерської РДА перевіряють через закупівлі для шкіл

13:23 16 серпня Київ, Україна

Як повідомила сьогодні, 16 серпня, пресслужба Київської міської прокуратури, в ході слідства у справі про зловживання владою і розкрадання коштів, виділених на придбання шкільних меблів, проводяться обшуки в приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної державної адміністрації в місті Київ, а також за місцем проживання осіб, причетних до розтрати коштів місцевого бюджету.

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір з підприємством про поставку шкільних меблів в кількості 1470 штук на загальну суму 940 800. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а її вартість завищена більш ніж в два рази.

За висновком експертизи, сума збитку, завданого місцевому бюджету, становить понад 450 тис. грн.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Київ, ДП Укрдержбудекспертиза, у генерального підрядника, а також в підрядних організаціях.