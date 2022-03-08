Уляна Супрун про російську вакцину

08:30 13 жовтень Київ, Україна





"Новина про російську вакцину проти Вкрай небезпечно купувати ліки або вакцини у країни-агресора. Мало того, що Росія окупувала українські території, веде війну, але і якість, і безпеку російської вакцини неможливо буде гарантувати і перевірити через те, що виробництво знаходиться на території країни-агресора. Про це на своїй сторінці в Fаcebook 12 жовтня написала колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун."Новина про російську вакцину проти COVID-19 обійшла весь світ. Саме Росія є першою країною, яка зареєструвала начебто безпечну і ефективну вакцину і вже скоро буде вакцинувати своїх громадян. Але наука і здоровий глузд не на боці росіян. По-перше, у багатьох вчених виникли питання щодо прозорості даних, які аналізували на перших фазах випробувань. По-друге, російські розробники заявили про вакцину, ще навіть не почавши третю фазу клінічних досліджень, тільки адекватні результати яких дають право стверджувати, що вона дійсно безпечна і ефективна", - підкреслила Супрун.



Вона нагадала, що російська вакцина викликала багато питань у вчених з університетів Італії, США, Франції, Німеччини, Великобританії та інших країн. Кілька десятків вчених підписали відкритого листа, висловивши недовіру до результатів цього дослідження. Зокрема, вчених здивувало те, що у добровольців з різних груп, які отримували різні компоненти, в результаті виявився однаковий рівень антитіл і були збіги за рівнем активації лімфоцитів. Статистично такий збіг дуже малоймовірний, написала ексміністр.



"Звичайно, російські розробники додаткових даних не надали, зазначивши, що все, що потрібно для розуміння результатів, є в дослідженні. Вони досі не опублікували дані досліджень на тваринах, а також не надали точні характеристики людей, з якими порівнювали рівень антитіл добровольців, яких вакцинували. Це все викликає питання", - підкреслила Супрун.



Вона нагадала, що зараз вакцина знаходиться на третій фазі клінічних випробувань з чотирьох, яка повинна проводитися за участю 40 тис. добровольців. При цьому права на виробництво мільйонів доз вже продані декільком країнам, включаючи Індію, Бразилію і Мексику.



"Ще з цікавого - це промовідео цієї вакцини. У ньому російський супутник облітає планету і героїчно знищує вірус SARS-CoV-2. Саме тому таку назву і має вакцина. "Супутник" - перший штучний супутник, запущений на орбіту Землі в 1957 році, який став символом могутності СРСР. Така ностальгія і звернення до радянського минулого, щоб пробудити патріотизм у громадян і тикнути в обличчя всьому світу свою начебто неймовірну наукову спроможність в перегонах по розробці такої важливої для світу вакцини. Що маємо в результаті? Вакцину, яка ще не пройшла важливу фазу клінічних досліджень на людях, тому про її ефективність і безпеку говорити ще дуже і дуже рано. При цьому заплановано, що масова вакцинація в Росії невипробуваною поки вакциною повинна початися вже скоро", - сказала Супрун.



Вона нагадала, що деякі українські депутати вже заявляють, що Україна буде змушена купувати цю вакцину, якщо вона доведе свою ефективність.



"Швидше за все, вам байдуже, кого і чим вакцинувати в Росії. Але неякісна вакцина або серйозні побічні ефекти внаслідок щеплення нею можуть мати дуже небезпечні наслідки для всіх нас. Серед них - величезний підрив довіри до вакцин, який і так став серйозною загрозою для людства. Під час стрімкого поширення вірусу та інших небезпечних хвороб це дуже небезпечно", - додала колишній міністр охорони здоров'я України.



Про реєстрацію першої в світі вакцини від коронавірусної інфекції президент Росії Володимир Путін заявив 11 серпня. За його словами, вакцина, розроблена в інституті імені Гамалеї, ефективна, формує стійкий імунітет і пройшла всі перевірки. Путін повідомив, що одна з його дочок вже зробила щеплення від коронавірусної інфекції вакциною російського виробництва. 27 серпня глава Кремля сказав, що дочка зробила повторне щеплення і почуває себе нормально.



Керівник наукової експертизи російського проєкту Inbio Ventures Ілля Ясний вважає, що реєстрація російської вакцини проти коронавірусу суперечить науковим і етичним нормам розробки ліків. Він вказував, що препарат був зареєстрований після випробувань на кількох десятках людей, а фінальна стадія клінічних досліджень не проводилася.



Щепитися російською вакциною, згідно з опитуванням Вищої школи економіки, ніколи не збираються 45,6% громадян країни. Серед причин такої позиції - побоювання можливих побічних ефектів.



У США заявили, що російська вакцина вважається недопрацьованою.