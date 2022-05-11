Укроборонпром позбавляється від баласту

10:51 10 грудня Київ, Україна





Крім того, Фонду державного майна були передані корпоративні права держави на два акціонерних товариства, управління якими здійснював Концерн, про це повідомили в пресслужбі "Укроборонпрому".



Відповідне рішення було прийняте Кабінетом Міністрів України на засіданні 9 грудня за поданням Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.



Загальна вартість активів зазначених підприємств станом на 01.07.2020 становила понад 280 600 000 грн. При цьому за перше півріччя 2020 року вони отримали збитків на суму майже 15 млн грн, а сума загальної заборгованості по заробітній платі становить більше 7 600 000 грн.



Цій постанові уряду передувало раніше ухвалене Наглядовою радою Концерну рішення про виведення згаданих підприємств зі складу "Укроборонпрому". Це дозволяє забезпечити ефективне використання майна підприємств, які де-факто давно втратили зв'язок з оборонно-промисловим комплексом, а також зосередитися на реформуванні тих, які повинні скласти кістяк майбутніх холдингів трансформованого Концерну.

Кабмін України виводить зі складу "Укроборонпрому" 17 збиткових підприємств, що в свою чергу дасть можливість трансформованому Концерну зосередитися на модернізації тих підприємств, які повинні скласти кістяк майбутніх холдингів.Крім того, Фонду державного майна були передані корпоративні права держави на два акціонерних товариства, управління якими здійснював Концерн, про це повідомили в пресслужбі "Укроборонпрому".Відповідне рішення було прийняте Кабінетом Міністрів України на засіданні 9 грудня за поданням Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.Загальна вартість активів зазначених підприємств станом на 01.07.2020 становила понад 280 600 000 грн. При цьому за перше півріччя 2020 року вони отримали збитків на суму майже 15 млн грн, а сума загальної заборгованості по заробітній платі становить більше 7 600 000 грн.Цій постанові уряду передувало раніше ухвалене Наглядовою радою Концерну рішення про виведення згаданих підприємств зі складу "Укроборонпрому". Це дозволяє забезпечити ефективне використання майна підприємств, які де-факто давно втратили зв'язок з оборонно-промисловим комплексом, а також зосередитися на реформуванні тих, які повинні скласти кістяк майбутніх холдингів трансформованого Концерну.





Згідно з ухваленим рішенням, до Фонду державного майна України було передано (список мовою оригінального документа):

ДП "Вінницький авіаційний завод "ВІАЗ"

ДП "Запорізький автомобільний ремонтний завод"

ДП "Український радіотехнічний інститут"

ДП "Укроборонлізинг"

ДП "Рівненський автомобільний ремонтний завод"

ДП "Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння"

ДП "Спеціальне конструкторське бюро "Молнія"

ДП "Харківський завод транспортного устаткування"

ДП "Науково-дослідний інститут "Буран"

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"

ДП "Центральне конструкторське бюро "Ізумруд"

ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод"

ДП "171 Чернігівський ремонтний завод"

ДП "Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання"

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут

ДП "Укроборонресурси"

Фонду державного майна також передаються корпоративні права держави щодо двох товариств: ВАТ "Завод "Квант" і "Херсонський завод "Судмаш".



У сферу управління Міністерства оборони України планується передати державне підприємство "Українська авіаційна транспортна компанія", яке також входить до складу "Укроборонпрому".