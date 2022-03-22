Укргідрометцентр: ситуацію з задимленістю в Києві врятує тільки рясний дощ

14:56 23 червня Київ, Україна

Дим і пил жителям і гостям столиці доведеться спостерігати ще не менше двох діб, поки не спаде спека і не випаде необхідна кількість опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



21-22 червня метеорологічні станції південних, центральних і північних областей України (в тому числі і в Київській області) зафіксували метеорологічне явище як імла - погіршення видимості до 1,5 - 5 км, викликане пилом.



Причиною виникнення такого явища є пилові бурі, які спостерігаються далеко за межами України: на території Республіки Калмикія РФ. В умовах сухої та спекотної погоди та сильного вітру пил і пісок потрапляє в атмосферу на висоту 1-2 км і переноситься східними і південно-східними вітрами через Кубань і Азовське море на територію України.



Такі процеси можуть протриматися в найближчі 2 доби, поки не зміниться вітровий режим і не пройдуть дощі, як на території півдня Росії, так і в Україні. У найближчі три доби спекотна погода з температурою +30...+36 °С збережеться в Україні, короткочасні дощі поліпшать якість повітря.