Україну намагаються втягнути в брехливу кампанію з дискредитації вакцин - Степанов

Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що Російська Федерація поширює фейкові повідомлення про вакцини, з метою їхньої дискредитації і просування власного препарату Супутник V.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Це дослідження лише підтверджує те, українців намагаються втягнути в "брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин".
Степанов упевнений, що через нав'язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу РФ намагається проштовхнути власний "Супутник".
Він додав, що ті, хто нав'язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" - свідомо чи по дурості підіграють Росії.
Він закликав українців не вірити фейкам, "дотримуватися не тільки особистої, а й інформаційної гігієни".
Він закликав українців не вірити фейкам, "дотримуватися не тільки особистої, а й інформаційної гігієни".
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