Україну намагаються втягнути в брехливу кампанію з дискредитації вакцин - Степанов

18:42 04 травень Київ, Україна

Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що Російська Федерація поширює фейкові повідомлення про вакцини, з метою їхньої дискредитації і просування власного препарату Супутник V.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Оновлений звіт Європейської служби зовнішніх зв'язків (European External Action Service, EEAS) не став несподіванкою. У ньому йдеться про те, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їхньої штучної дискредитації. З початку 2021 до бази даних EUvsDisinfo додали більше 100 (!) прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв про вакцинацію" - написав Степанов.

Це дослідження лише підтверджує те, українців намагаються втягнути в "брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин".

"Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв'язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення", - заявив він.

Степанов упевнений, що через нав'язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу РФ намагається проштовхнути власний "Супутник".

"Моя позиція принципова і незмінна: "Супутника" в Україні не буде", - заявив міністр.

Він додав, що ті, хто нав'язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" - свідомо чи по дурості підіграють Росії.



Він закликав українців не вірити фейкам, "дотримуватися не тільки особистої, а й інформаційної гігієни".