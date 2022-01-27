08:51 09 травень Київ, Україна

Минуло 76 років з дня закінчення Другої світової війни і відносини між Україною і Німеччиною змінилися. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі Twitter, вони з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом 8 травня обмінялися листами з нагоди Дня пам'яті і примирення.

"Той випадок, коли дипломатичне листування з рутини перетворюється на особливо довірливу комунікацію між державами. Ми з колегою і другом Хайко Маасом обмінялися такими листами з нагоди 8 травня. Україну і Німеччину об'єднують пам'ять, примирення і спільне європейське майбутнє", - написав Кулеба.

Також керівник українського дипломатичного відомства оприлюднив фотокопії листів.

"Сьогодні Німеччина стоїть на боці України і висловлює свою солідарність з нею, виступає на міжнародній арені за суверенітет і територіальну цілісність і підтримує курс її євроатлантичних реформ. Я переконаний в тому, що пам'ять про варварську війну, розв'язану Німеччиною, про жертви цієї війни в Україні, а також про ту відповідальність за мир і безпеку в Європі, яка звідси випливає, залишиться міцною основою відносин між нашими державами", - написав Маас в своєму листі.

Він також висловив подяку в тому числі народу України, який постраждав від націонал-соціалізму в роки Другої світової війни, за простягнуту руку примирення.

Кулеба подякував Маасу за підтримку України і його особисті зусилля для припинення війни, яку Росія розв'язала проти України, а також за підтримку євроатлантичних реформ.

"Переконаний, що, зокрема, завдяки цим зусиллям Україна і Німеччина будуть мати не тільки трагічне минуле, а й щасливе спільне майбутнє в об'єднаній Європі", - підкреслив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва призведе до певної деескалації ситуації на кордоні України з Російською Федерацією, але не зможе повністю усунути російську загрозу.