Україну і Німеччину об'єднують пам'ять, примирення і спільне європейське майбутнє

Минуло 76 років з дня закінчення Другої світової війни і відносини між Україною і Німеччиною змінилися. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі Twitter, вони з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом 8 травня обмінялися листами з нагоди Дня пам'яті і примирення.
Також керівник українського дипломатичного відомства оприлюднив фотокопії листів.
Він також висловив подяку в тому числі народу України, який постраждав від націонал-соціалізму в роки Другої світової війни, за простягнуту руку примирення.
Кулеба подякував Маасу за підтримку України і його особисті зусилля для припинення війни, яку Росія розв'язала проти України, а також за підтримку євроатлантичних реформ.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва призведе до певної деескалації ситуації на кордоні України з Російською Федерацією, але не зможе повністю усунути російську загрозу.
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