Українського журналіста побили в Мінську

Журналіста інформаційного агентства Associated Press, українця Мстислава Чернова побили білоруські силовики під час розгону протестних демонстрацій в Мінську в ніч на 10 серпня.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

Журналіст Мстислав Чернов заявив про те, що його затримали і побили силовики під час розгону демонстрантів у Мінську.

За непідтвердженими даними наданими незалежною Білоруською асоціацією журналістів, не менше 15 співробітників ЗМІ були затримані правоохоронцями в неділю, в день президентських виборів в Білорусі. Затримання відбулося в Мінську, Вітебську, Могильові та Гродно.

У коментарі для НСЖУ колеги Мстислава Чернова з АР кажуть - "остання інформація, що він в нормі". Але правоохоронці вночі били його "по руках і ногах". Британське видання "Independent" повідомляє, що "незадовго до півночі фотографа AP Мстислава Чернова оглядали в лікарні за підозрою на струс мозку після побиття ОМОНом в фургоні міліції".

"Національна спілка журналістів України висловлює солідарність з Мстиславом Черновим і десятками білоруських журналістів, які не дивлячись на ризики, виконують свій професійний обов'язок і інформують про перебіг ситуації в Білорусі. Закликаємо владу Білорусі не застосовувати силу до працівників ЗМІ і не переслідувати колег за журналістську діяльність", - написав Томіленко.

За останньою інформацією з Мінська від агентства АР - "Хороші новини. Мстислав знаходиться поза лікарнею і не має зламаних кісток або інших серйозних травм. Він не перебуває під вартою поліції ".