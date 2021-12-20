Українського журналіста побили в Мінську

Журналіста інформаційного агентства Associated Press, українця Мстислава Чернова побили білоруські силовики під час розгону протестних демонстрацій в Мінську в ніч на 10 серпня.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.
Журналіст Мстислав Чернов заявив про те, що його затримали і побили силовики під час розгону демонстрантів у Мінську.
За непідтвердженими даними наданими незалежною Білоруською асоціацією журналістів, не менше 15 співробітників ЗМІ були затримані правоохоронцями в неділю, в день президентських виборів в Білорусі. Затримання відбулося в Мінську, Вітебську, Могильові та Гродно.
У коментарі для НСЖУ колеги Мстислава Чернова з АР кажуть - "остання інформація, що він в нормі". Але правоохоронці вночі били його "по руках і ногах". Британське видання "Independent" повідомляє, що "незадовго до півночі фотографа AP Мстислава Чернова оглядали в лікарні за підозрою на струс мозку після побиття ОМОНом в фургоні міліції".
За останньою інформацією з Мінська від агентства АР - "Хороші новини. Мстислав знаходиться поза лікарнею і не має зламаних кісток або інших серйозних травм. Він не перебуває під вартою поліції ".
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