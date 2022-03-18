Українським медикам знову обіцяють підвищити мінімальні зарплати

13:34 18 червня Київ, Україна

Напередодні Дня медичного працівника президент Володимир Зеленський завізував указ, яким гарантував збільшення оплати праці всім медикам України. Знаменно, що документ був підписаний під час привітання президентом медичних працівників з їхнім професійним святом.

"Ми повинні знаходити нові механізми і нові ресурси, поки розмір зарплати медиків не стане справедливим. І одним з кроків для досягнення цієї мети стане підписаний мною сьогодні, зараз, указ, я вважаю, важливий указ президента України", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці: не менше 13,5 тисячі грн для середнього медичного персоналу і не менше 20 тисяч грн для лікарів.

Зеленський додав, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не тільки на папері".

Також президент заявив, що в цьому році запустять проєкт, який передбачає будівництво лікарень нового формату.

"Одним із кроків на шляху до якісної медицини стане наш новий проєкт - запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні однаково комфортні як для пацієнта, так і для лікаря. Ми починаємо цей проєкт вже в цьому році з обласних клінічних та дитячих лікарень, які повинні відповідати рівню європейських клінік", - заявив Зеленський.

За його словами, даний проєкт буде реалізований в кожній області.

Також він повідомив, що триває будівництво лікарень в рамках програми Велике будівництво.

"Уже створено 33 лікарні та 60 сільських амбулаторій. У планах - до кінця 2021 року ще 30 медичних установ і 340 сільських амбулаторій плюс 200 сучасних приймальних відділень по всій Україні", - сказав президент.

За даними Національної служби здоров'я, в середньому лікарі державних медустанов заробляють менше 10 тисяч гривень. При цьому керівники медустанов отримують в середньому 23,5 тисячі грн, середній медперсонал - 7,5 тисячі грн, а молодший - 6,1 тисячі грн.

Нагадаємо, ексглава МОЗ Максим Степанов заявляв, що в бюджет на 2021 рік не включили підвищення зарплат медикам.