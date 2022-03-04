Українським автомобілістам доведеться вивчити нові автомобільні знаки. Фото

13:22 04 червень Київ, Україна

З 1 листопада набудуть чинності нові дорожні знаки, розроблені відповідно до Конвенції про дорожні знаки і сигнали, також зміни торкнуться і велосипедної інфраструктури.





Повідомляється, що восени цього року набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".



Так, серед основних змін і уточнень, внесених в ДСТУ 4100:2021, наступні:



- зображення дорожніх знаків приведені у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали і доповнені новими дорожніми знаками;

- внесено зміни до зображення знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;

- будуть введені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" і "Кінець платної дороги".



Крім того, стандарт доповнено знаками по прикордонній смузі відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 № 790, а також доповнений графічними матеріалами, щоб уникнути неоднозначного трактування принципу встановлення і застосування декількох дорожніх знаків на одній опорі.



Крім цього, доданий новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах і введений окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.



Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнений новими знаками і табличками з дорожніми знаками, які регулюють рух велосипедистів.



Крім того, змінені знаки індивідуального проєктування. У цій частині змінено шрифт, форму стрілок і введені символи для позначення центру населеного пункту, річки. Про це повідомили на сторінці "Укравтодору" в Facebook.Повідомляється, що восени цього року набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".- зображення дорожніх знаків приведені у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали і доповнені новими дорожніми знаками;- внесено зміни до зображення знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;- будуть введені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" і "Кінець платної дороги".Крім того, стандарт доповнено знаками по прикордонній смузі відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 № 790, а також доповнений графічними матеріалами, щоб уникнути неоднозначного трактування принципу встановлення і застосування декількох дорожніх знаків на одній опорі.Крім цього, доданий новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах і введений окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнений новими знаками і табличками з дорожніми знаками, які регулюють рух велосипедистів.Крім того, змінені знаки індивідуального проєктування. У цій частині змінено шрифт, форму стрілок і введені символи для позначення центру населеного пункту, річки.