Українським автомобілістам доведеться вивчити нові автомобільні знаки. Фото

З 1 листопада набудуть чинності нові дорожні знаки, розроблені відповідно до Конвенції про дорожні знаки і сигнали, також зміни торкнуться і велосипедної інфраструктури.
Про це повідомили на сторінці "Укравтодору" в Facebook.
Повідомляється, що восени цього року набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".
Так, серед основних змін і уточнень, внесених в ДСТУ 4100:2021, наступні:
- зображення дорожніх знаків приведені у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали і доповнені новими дорожніми знаками;
- внесено зміни до зображення знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;
- будуть введені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" і "Кінець платної дороги".
Крім того, стандарт доповнено знаками по прикордонній смузі відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 № 790, а також доповнений графічними матеріалами, щоб уникнути неоднозначного трактування принципу встановлення і застосування декількох дорожніх знаків на одній опорі.
Крім цього, доданий новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах і введений окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.
Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнений новими знаками і табличками з дорожніми знаками, які регулюють рух велосипедистів.
Крім того, змінені знаки індивідуального проєктування. У цій частині змінено шрифт, форму стрілок і введені символи для позначення центру населеного пункту, річки.
Повідомляється, що восени цього року набудуть чинності нові стандарти безпеки в частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні".
Так, серед основних змін і уточнень, внесених в ДСТУ 4100:2021, наступні:
- зображення дорожніх знаків приведені у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали і доповнені новими дорожніми знаками;
- внесено зміни до зображення знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;
- будуть введені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" і "Кінець платної дороги".
Крім того, стандарт доповнено знаками по прикордонній смузі відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 № 790, а також доповнений графічними матеріалами, щоб уникнути неоднозначного трактування принципу встановлення і застосування декількох дорожніх знаків на одній опорі.
Крім цього, доданий новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах і введений окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.
Зміни торкнуться і велоінфраструктури, ДСТУ доповнений новими знаками і табличками з дорожніми знаками, які регулюють рух велосипедистів.
Крім того, змінені знаки індивідуального проєктування. У цій частині змінено шрифт, форму стрілок і введені символи для позначення центру населеного пункту, річки.
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