Українська мова - найпрекрасніша в світі! - Зеленський

14:59 09 листопада Київ, Україна

Сьогодні 23-я річниця святкування Дня української мови та писемності, Володимир Зеленський привітав громадян і закликав допомогти тим, хто ще не опанував рідну мову і не відчув її краси.

Відповідне звернення до українців президент опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Я народився в Кривому Розі, в російськомовній родині. Пішов у школу за шість років до здобуття Україною незалежності. Я завжди з теплотою згадую шкільні та університетські роки, які подарували мені кохану дружину, вірних друзів, дали знання і вміння. І була тільки одна річ, яку з часом я усвідомив і про яку жалкував, - в ці роки у мене не було можливості добре вивчати рідну українську мову. Вивчати так, щоб не тільки розуміти, а й спілкуватися нею. Вільно і правильно. Не вказуючи на одного колишнього прем'єр-міністра", - написав президент.

Ймовірно, натякаючи на Миколу Азарова, який часто ставав об'єктом для жартів і мемів через недосконале володіння українською мовою.

У той самий час Зеленський зазначив, що опановувати українську мову в дорослому віці - це неймовірні емоції.

"Це як вперше в житті підкорити гірську вершину і затамувати подих від краси навколо. Ніби вперше побачити найкращі світові полотна, почути кращу музику, відвідати легендарні місця нашої планети. І я по-доброму заздрю всім, у кого ці відчуття попереду", - пояснив він.

Президент підкреслив, що є чимало наших громадян, які з дитинства чули материнські колискові іншою мовою. Які говорили свої перші слова, вчилися, зізнавалися в любові іншою мовою. Які в побуті спілкуються російською, угорською, кримськотатарською, румунською, вірменською, болгарською та іншими мовами.

"Чи означає це, що вони не люблять або не поважають українську? Ні. Чи означає це, що вони не патріоти України? Ні. І, на відміну від політичних трибун і студій ток-шоу, в окопах на передовій, серед наших героїв, які з 2014 року захищають Україну, мовного поділу не виникає. Так само як і серед наших лікарів, які сьогодні мужньо протидіють коронавірусу, рятуючи життя людей. Всі ми однаково кладемо руку на серце, коли звучить "Ще не вмерла..." А коли чуємо "Ти признайся мені...", неодмінно підхоплюємо: "Звідки в тебе ці чари..." Всі ми захоплюємося силою рядків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка, Ліни Костенко та багатьох інших гігантів українського слова. Є чимало громадян, які з багатьох причин не могли і поки не опанували українську мову. Але булінг, агресія, примус - точно не будуть сприяти її вивченню", - заявив Зеленський.

Глава держави також закликав громадян в День української писемності та мови зробити корисну річ.