Український літак Ан-178 — справжній авіаційний всюдихід

20:03 31 серпень Київ, Україна

Державне авіабудівне підприємство "Антонов", основною сферою діяльності якого є виробництво та ремонт літаків серії "Ан". Незважаючи на всі проблеми, пов'язані з карантином і зміною керівництва

успішно завершило будівництво нового літака Ан-178 з номером 006.



Літак укомплектований обладнанням, яке "антонівці" успішно замінили українськими та західними аналогами замість російського. Завдяки своїм унікальним технічним характеристикам - швидкості, вантажопідйомності та «всюдихідності», літак був обраний перуанців для служби в підрозділі Нацполіціі Перу.



Так само завод уклав контракти на виробництво аналогічних моделей і з іншими країнами, вже запущено виробництво.





Про те, як відроджується українська авіаційна промисловість, позбуваючись від залежності від Росії, розповів президент ДП "Антонов" Олександр Лось

Від автора



Процес стротельства літака - тривалий і копіткий. І для авіабудівників справжнє свято настає тоді, коли «тіло» майбутнього повітряного судна - його планер - з приєднаними до фюзеляжу крилами і хвостовим оперенням сходить зі стапелів. Це самий урочистий момент. Ще буде багато робіт і випробувань, але літак, вважається, вже народився.



У цеху ДП «Антонов», де днями зі стапелів зійшов перший серійний Ан-178, зараз панує радісне пожвавлення. «Нуль-нуль-шостий» ще виглядає, можна сказати, по-дитячому - через яскравою грунтовки фюзеляжу. І на його борту вже красується суворе «Police». Міністерство внутрішніх справ Перу вибрало наш літак як пристосований для роботи в специфічних умовах гірських аеродромів. Перуанців вразило унікальне поєднання швидкості (825 км / ч) і вантажопідйомності (18 т) цього представника сімейства реактивних АНів.





Літак Ан-178 з вантажним люком і рампою в хвостовій частині, призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів «навалом» або в стандартній тарі і вантажами на піддонах. В умовах надзвичайних ситуацій він може використовуватися для евакуації населення із зони стихійного лиха, транспортування поранених, десантування рятувальних команд і т. п.

Унікальна особливість літака - в можливості перевезення майже всіх існуючих в світі типів пакетованих вантажів - як в контейнерах, так і на піддонах, включаючи контейнери 1С (морської контейнер).

"А ще він може базуватися як на злітно-посадочних смугах з штучним покриттям, так і на підготовлених ґрунтових, що робить його справжнім авіаційним позашляховиком. При цьому він цілком недорого обслуговуванні, оскільки не має гвинтів, які значно здорожують технічне обслуговування », - розповів президент ДП" Антонов "Олександр Лось.

Він дуже радий тому факту, що Ан-178 зміг виграти надзвичайно складний міжнародний тендер у своїх іменитих конкурентів, а колектив ДП підготував Україні подарунок до її 29-го дня народження у вигляді готового планера першого в історії підприємства серійного літака без російських комплектуючих. До цього «антонівці» йшли кілька років ...

Розпитуємо про подробиці.

,

- Скажіть, важко було виграти конкурс на поставку літаків для МВС Перу?



- Подібні літаки в Європі виробляють тільки три виробника - це Франція разом з Іспанією, Україна і Росія. Росіяни зараз знаходяться під санкціями, і вони із заздрістю дивляться на наш літак, тому що ми зайняли унікальну нішу високошвидкісних тактичних літаків. Наші потенційні конкуренти зараз - літаки Alenia Aeronautica C-27J і Lockheed Martin C-130J. Створення літака - це завжди дуже серйозна конкурентна і політична боротьба. До наших колег по галузі ми ставимося з високою повагою, незважаючи на різні чужі інсинуації. Їхні літаки і пропозиції теж були дуже хороші, просто наші краще.



- А виграли фінансово або за технічними характеристиками?



- Вигідна ціна - це був приємне доповнення для наших покупців. Чому наші конкуренти так не люблять цей літак? Тому що їм нема чого запропонувати порівнянного. Ан-178 займає перспективну нішу - у нього унікальне поєднання швидкості, вантажопідйомності і злітно-посадкової «прохідності».





Що стосується безпосередньо тендера для Перу, то істотних додаткових технічних вимог до цього літака з перуанської сторони не було, оскільки літак вже призначений для експлуатації в гірських районах на високо розташованих аеродромах. Правда, суму контракту я вам назвати не можу - це комерційна таємниця. Загалом, в залежності від комплектації, вартість одного Ан-178 становить USD 60-70 млн.

- У ваших офіційних повідомленнях говорилося про посилених вимогах до сервісного обслуговування цих літаків? Що малося на увазі?



- У контракт входить пакет сервісного обслуговування і супроводу на кілька років. Посилені вимоги стосуються нормативних термінів обслуговування. Зокрема, дотримання часу виконання ремонтних робіт.



- Йдете за планом?



- Зараз ви бачите, літак, як літальний апарат, вже готовий. Далі - так звана внестапельная збірка, тобто, дооснащення системами, проводкою, трубопроводами, електронними блоками ... Потім літак передається на випробування.



Окремо хочу відзначити, що це наш перший літак, зібраний без єдиної російської деталі. Нас звинувачують, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком російської військової агресії в 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок поставки важливих компонентів. Якийсь час пішло на пошук нових постачальників, імпортозаміщення.



Саме на цьому типі літака близько 2/3 обладнання - виробництва корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина - вітчизняного. Причому проектну роботу із заміщення російських комплектуючих ми провели за свій рахунок. Насправді, широка міжнародна кооперація передбачалася ще в 2010-11 роках при розробці проекту Ан-178. У 2015-16 роках ми просто продовжили цю роботу.



- Імпортозаміщення не збільшив витрати на виготовлення літака?





- Західні аналоги виявилися дешевше російського обладнання.



- Як швидко вдалося домовитися з американцями?



- Згубна державна політика минулих десятиліть, яка завершилася війною Росії проти нашої держави, і міжнародної репутації «Антонова» принесла не менше згубні наслідки. Прикро було чути ще в 2015 році від іноземців «Ukraine is the same Russia» (Україна - то ж, що Росія. - Ред.) І «Antonov is a Russian company» (Антонов - російська компанія. - Ред.). В цілому процес танення цієї «льоду» зайняв близько двох років. І ця активна міжнародна просвітницька робота «Антонова» триває.



- Значок на вашому лацкані (у вигляді прапорців США і України. - Ред.) З цим якось пов'язаний?



- Безпосередньо. Я вдячний американським колегам, які відгукнулися на наше прохання, і сьогодні прискореними темпами виконують роботи з постачання всього спектру обладнання для Ан-178 і не тільки. З іншого боку, це символізує відкритість і взаємної відповідальності «Антонов» перед колегами з США і країн-партнерів щодо дотримання міжнародних правил експортного контролю.



- Який найважчий етап залишається?





- Найважчий етап - це льотні випробування, які ми будемо проводити на літаку-прототипі. Сьогодні все побудовано на цифрових технологіях і програмному забезпеченні, так що критичним стає уникнути помилок на етапі проектування і формулювання вимог саме до цього устаткування. Все це можна остаточно перевірити і виявити тільки в ході льотних випробувань.

Зараз почалася активна фаза сертифікації. Літак буде сертифікований спочатку в Державній авіаційній службі України. При цьому нормативи льотної придатності літака будуть прийняті за стандартами Федеральної Авіаційної Адміністрації США (FAA). Представники FAA вже відвідали «Антонов» на початку цього року.



- Якщо літак сертифікують в FAA, то він буде визнаватися в інших країнах?



- Абсолютно вірно. Це система працює по всьому світу.



- Скільки це в зажадає часу?



- Процес не швидкий. Є така приказка, що літак має право злетіти лише тоді, коли вага паперів, які його описують, зрівняється з його злітною вагою. У разі Ан-178 - це близько 50 тонн (сміється). Насправді, це терабайти електронних документів. Але ми впораємося з первинної сертифікацією до моменту передачі літака замовнику.



- Раніше АНи сертифікувалися в Росії?



- Так. Формально це був орган сертифікації країн СНД - Міждержавний авіаційний комітет (МАК). Зараз в Росії ці функції по суті взяло на себе Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація). І, звичайно, ця структура діє виключно в інтересах Російської Федерації. Вона "не цілком прозорим чином» відібрала у нас контроль продовження льотної придатності та технічного ресурсу літаків «Ан» на території РФ і намагається перехопити це і у всіх інших країнах світу. Це становить велику технічну небезпеку і загрозу життю людей.





- Яка ваша розрахункова потужність по збірці літаків?

- Саме цього типу можемо зібрати - 10-12 машин на рік. Ми бачимо великі перспективи цього літака і заснованого на його основі цілого авіаційного сімейства. Ще один наш крок, до якого ми вже приступаємо - створення важкого літака Ан-188, який розвиває концепцію Ан-77, але на наступному технологічному рівні. Також в розробці - проект модернізації пасажирського літака Ан-158. Ведуться роботи з проектування перспективного пасажирського літака, які ми проводимо теж в кооперації з нашими зарубіжними партнерами.



- Чи відчуваєте кадрову проблему, про яку так багато говорять останнім часом? Чи вистачає інженерів, кваліфікованих робітників?





- На щастя, у нас збереглося проектно-конструкторське кадрове ядро, завдяки якому підтримується висока технічна культура і виробнича школа. Наш бренд і технологічні потужності привертають кваліфікований персонал. І підприємство, по суті, є школою кадрів для всієї авіаційної галузі України. Адже це не просто так з російських, і не тільки, медійних ресурсів ллється багато бруду на нас і нашу роботу ... Оскільки наше підприємство займає величезну територію в межах Києва, на неї завжди знаходяться охочі. Ми змушені боротися з такими посяганнями регулярно, з кінця 1980-х років. На жаль, замість того, щоб зосередитися на комерційно вигідному, інноваційному виробництві, колективу доводиться витрачати свій ресурс на будь-яку «політику». Шкода, що доводиться боротися не тільки на зовнішньому полі, а й на внутреіполітіческом.



- Чи допоможе вам в цьому трансформація «Укроборонпрому», згідно з якою планується входження вашого підприємства в авіакосмічний концерн? Як ви оцінюєте перспективи такого рішення?



- За ним дуже ретельно стежать наші професійні спілки, а також зарубіжні колеги. Процес тільки почався, йдуть суспільно-політичні дискусії, тому робити будь-які заяви зараз передчасно.





- А ви особисто до якої думки схиляєтеся? Це буде добре чи ні?

- Я переконаний лише в тому, що ми в будь-якому випадку повинні зберегти колектив, технологічну базу і, головне, - репутацію підприємства. Ви не уявляєте, як боляче б'ють по нашим експортним можливостям всілякі політичні зміни і пертурбації навколо ДП «Антонов», яке, нагадаю, виробляє продукцію подвійного призначення. Щоразу у наших партнерів виникають сумніви щодо виробничих і технологічних можливостей, або ж експортного контролю. І конкуренти не дрімають.



«Антонов» сьогодні є ціннісної категорією і, без перебільшення, рекламною вивіскою нашої країни в світі, підвищує статус кожного вченого і інженера родом з України! І будь-який, навіть найменший пляма на цій вивісці, потрібно дуже ретельно вивчати. Просто 30 років у нас не було таких запитів. Щодо Ан-178 попит існує приблизно на цьому рівні. І якби на злітній смузі стояло вже два десятки літаків, готових до зльоту, на них клієнти вже знайшлися б. Ми постійно шукаємо замовників і потенційних споживачів в різних частинах світу. Особливі надії покладаємо на південні країни. Але покупка авіаційної техніки в світі дуже політизована. Історичний досвід вчить, що літаки «продають" не Авіавиробники, а президенти. Вкрай важливий фактор на зовнішньому ринку то, експлуатується чи літак у власній державі? Це перше, про що запитують потенційні замовники. У нас є позитивна відповідь. Зараз опрацьовуються проекти контрактів щодо поставок близько 30 літаків Ан-178 для потреб Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на заміну наших легендарних ветеранів Ан-26, Ан-12, Ан-72. З ними вже існують проблеми з підтримки експлуатації саме через неможливість поставки російського обладнання. Воно на цих літаках становить до 90% - від рушійного гвинта або гальмівного колеса до найменшого приладу в кабіні льотчиків.



Зараз ми оновлюємо модельний ряд і «переосваіваем» ринки, які займали раніше. І які ледь не втратили через політичні зрушень в світі, які впливають на джерела поставок комплектуючих. Весь світ знає «Антонов» як виробника надійної авіаційної техніки, але потрібно відновити довіру до країни і до компанії. А літаки «Антонова» завжди були і є прекрасні.