Українські парламентарії звернулися до США з проханням ввести санкції проти ПП-2

11:58 21 травень Київ, Україна

292 українських депутати підтримали звернення до керівництва Сполучених Штатів про обов'язкове введення санкцій проти ключової компанії учасника Північного потоку-2 - Nord Stream AG.

"Верховна Рада України закликає Палату представників і Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання використовувати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для повної і незворотної зупинки будівництва газопроводу в рамках проєкту Північний потік-2 шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників даного російського геополітичного проєкту, в тому числі Nord Stream AG", - йдеться в зверненні.

У ньому йдеться про стурбованість у зв'язку з тим, що запропоновані Держдепартаментом США в доповіді Конгресу додаткові санкції не передбачають заходи проти ключової компанії учасника Північного потоку-2 - Nord Stream AG.



Нардепи зазначають, що геополітичний проєкт Північний потік-2 є черговою спробою Росії використовувати енергетику як інструмент гібридної війни і прямо загрожує енергетичній безпеці як України, так і Європи.



Депутати нагадали, що українські та міжнародні суди розглядають кілька справ про причетність посадових осіб РФ до організації терористичних актів, здійснення злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України. Зокрема, мова йде про факти незаконного захоплення нафто- і газодобувних підприємств на окупованих Росією територіях України, а також постачання газу незаконним збройним формуванням і терористичним організаціям.



У зверненні наголошується, що концентрація російських трубопроводів в Балтійському морі може дати РФ привід для активного захисту Північного потоку-2, починаючи з формальних процедур контролю руху суден в Балтійському морі, а потім, як у випадку з Україною, і більш агресивної поведінки - блокування кораблів, вплив на торгівлю в регіоні.



Єдиним довгостроковим механізмом забезпечення невикористання Росією Північного потоку-2 як енергетичну зброю є повне блокування можливості його завершення і введення в експлуатацію, вважають в Раді.



"Реалізація Північного потоку-2 остаточно розв'яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення в Східну Україну", - сказано в зверненні.