Українські моряки, кинуті посередником, повернулися на батьківщину

Ранком 12 серпня 2020 року в Україну повернулися моряки, відправлені посередником в Туреччину для роботи на іноземних судах. Жоден з двадцяти людина не був працевлаштований. Люди залишилися без засобів до існування в одній з турецьких готелів. Шість з них не мали можливості повернутися в Україну.

Сьогодні всі вони благополучно повернулися додому. Про це повідомили у профспілці працівників морського транспорту в Україні.

Засоби для оплати готелю, де проживали моряки, виділила Міжнародна організація транспортників (ITF) на вимогу Профспілки працівників морського транспорту України. Також частина коштів на оплату поточних витрат зібрав і перерахував проект EdMarine Seaman-Knowledge.

Нагадаємо, на початку липня 20 українських моряків були направлені засновником компанії "Харатян Крю Менеджмент" Артуром Харатяном в Карасу для роботи на суднах ARIF CAPTAIN (IMO 7721897, прапор Туреччини) і RACHEL BORCHARD (IMO 9212010, прапор Маршаллові острови) і кинуті там без обіцяного працевлаштування.

Моряки перебували в готелі, де утворився значний борг за харчування та проживання. Власник готелю забрав в українців паспорта. Потім моряків переселили в більш бюджетну готель, по якій також утворився борг.

Посередник перестав виходити на зв'язок з екіпажем і, за інформацією Профспілки, його місцезнаходження досі є невідомими.

На початку серпня 13 моряків змогли повернутися додому за власні кошти. Ще один моряк також дістався додому самостійно, а решту шість моряків продовжували перебувати в Туреччині, так як коштів на оплату боргів і трансферу у них не було, а паспорта перебували в заставі в готелі ", - йдеться в повідомленні.

У Профспілці відзначили, що внесок у вирішення питання вніс і консул Генерального консульства України в Стамбулі Олександр Дімчо, який вступив в переговори з господарем готелю, що дозволило істотно знизити розмір боргу.

Тепер моряки мають намір приєднатися до всіх потерпілим, яких зібралося вже більше 60 чоловік і звернутися до відповідних органів.