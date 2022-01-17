Українські компанії подали позовів до РФ на більш ніж 4,5 млрд дол

17:37 03 травень Київ, Україна

Позовні претензії українських підприємств, які втратили власність і дохід через агресію РФ на Донбасі і в окупованому Криму, обчислюються понад 4,5 млрд доларів.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Наші позовні претензії обчислюються понад 4,5 млрд дол. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі і відсуджувати, відсуджувати і ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили", - сказав Єнін.

За його словами, процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.

"Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх більше 12. А за трьома з них як мінімум є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн дол.", - зазначив заступник міністра.

Єнін підкреслив, що головні позови ще попереду: "Той же "Нафтогаз" успішно пройшов юрисдикційну фазу".



При цьому він зазначив, що Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.

"Але це не зупиняє рішення, що набрали законної сили. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже: а куди йдуть наші гроші?.. І скільки б російська сторона не відтягувала настання наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", - вважає заступник міністра.

За його словами, рано чи пізно рішення по цих та інших міжнародних позовах обтяжить ситуацію для Російської Федерації, "яка виявиться в абсолютній ізоляції, змушена буде оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами".