Українські компанії подали позовів до РФ на більш ніж 4,5 млрд дол

Позовні претензії українських підприємств, які втратили власність і дохід через агресію РФ на Донбасі і в окупованому Криму, обчислюються понад 4,5 млрд доларів.
Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.
"Наші позовні претензії обчислюються понад 4,5 млрд дол. І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, звертатися в арбітражі і відсуджувати, відсуджувати і ще раз відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили", - сказав Єнін.
За його словами, процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.
"Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх більше 12. А за трьома з них як мінімум є вже перші позитивні рішення. Це сукупно десь приблизно 250 млн дол.", - зазначив заступник міністра.
Єнін підкреслив, що головні позови ще попереду: "Той же "Нафтогаз" успішно пройшов юрисдикційну фазу".
При цьому він зазначив, що Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.
"Але це не зупиняє рішення, що набрали законної сили. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже: а куди йдуть наші гроші?.. І скільки б російська сторона не відтягувала настання наслідків, це все більш і більш здорожує ціну", - вважає заступник міністра.
За його словами, рано чи пізно рішення по цих та інших міжнародних позовах обтяжить ситуацію для Російської Федерації, "яка виявиться в абсолютній ізоляції, змушена буде оплачувати багатомільярдні рахунки за програними позовами".
"Все це рано чи пізно призведе до того, що ми відновимо мир на нашій землі. Ми доведемо людям, що справедливість є, і ми будемо пишатися тим, що змогли зробити це", - заявив Єнін.
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