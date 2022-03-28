Українські ІФА тести - унікальна розробка наших вчених

Розроблені українськими вченими тест-системи ІФА на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 - унікальні, повідомив завідувач відділу організації лабораторної роботи ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Тарас Остапчук.

Головною перевагою, за словами Тараса Остапчука, вітчизняних тест-систем на антиген методом ІФА є його висока клінічна інформативність.

"Перевага в тому, що щоб виявляти і антитіла, і антигени - потрібен один зразок. Щоб ви розуміли собі, як це відбувається: є тест-система, яка містить певний показник, який досліджується. І якщо в одну тест-систему внесені два показники - антигени і антитіла, а ще якщо в майбутньому антитіла будуть розбиті по імуноглобулінах, то це дасть можливість внести один зразок, а на виході отримати розбивку по імуноглобулінах і визначення антигену", - розповів він.