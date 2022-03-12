Українські дороги коштують 150 млрд грн на рік

Ремонт українських доріг - одне із завдань, яке нинішній уряд намагається вирішити максимально ефективно. Однак стан дорожнього покриття в Україні такої поганої якості, що експерти порахували - для повноцінного ремонту з бюджету необхідно виділяти по 150 млрд гривень щорічно.
Так, багато економістів вважають, що 80 мільярдів гривень на рік є мінімальною сумою для ремонту доріг. Крім того, її вистачить лише на утримання доріг місцевого значення.
Однак для того, щоб провести капремонт всіх доріг, необхідно щорічно виділяти 240 мільярдів гривень.
У Міністерстві фінансів повідомляють, що за три роки на будівництво та утримання доріг направлять 240 мільярдів 600 мільйонів гривень. Там зазначають, що за розрахунками Укравтодору, цих коштів вистачить, щоб побудувати, реконструювати і відремонтувати близько 43 тисяч кілометрів доріг державного значення і 119 тисяч - трас місцевого значення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі