Українські дороги коштують 150 млрд грн на рік

Ремонт українських доріг - одне із завдань, яке нинішній уряд намагається вирішити максимально ефективно. Однак стан дорожнього покриття в Україні такої поганої якості, що експерти порахували - для повноцінного ремонту з бюджету необхідно виділяти по 150 млрд гривень щорічно.

«У Мінфіні на ремонт доріг раніше обіцяли виділяти по 150 мільярдів гривень щорічно. У підсумку замість цього тепер виділять 240 мільярдів гривень на три роки. Тобто сума на ремонт доріг скоротилася практично в два рази. Тобто, по суті, це тепер тільки по 80 мільярдів на рік. При цьому на початку 2000-х років фахівці Світового банку та ЄБРР підрахували, скільки потрібно на утримання українських доріг. Тоді називалася цифра 3 мільярди доларів. Однак залишається питання капітального будівництва доріг. Адже грошей на будівництво доріг не передбачено», - кажуть експерти.

Так, багато економістів вважають, що 80 мільярдів гривень на рік є мінімальною сумою для ремонту доріг. Крім того, її вистачить лише на утримання доріг місцевого значення.

Однак для того, щоб провести капремонт всіх доріг, необхідно щорічно виділяти 240 мільярдів гривень.

У Міністерстві фінансів повідомляють, що за три роки на будівництво та утримання доріг направлять 240 мільярдів 600 мільйонів гривень. Там зазначають, що за розрахунками Укравтодору, цих коштів вистачить, щоб побудувати, реконструювати і відремонтувати близько 43 тисяч кілометрів доріг державного значення і 119 тисяч - трас місцевого значення.