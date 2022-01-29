Українська місія надала ОБСЄ слайди з картами-схемами про порушення перемир'я РФ

09:14 13 травень Київ, Україна

Українське військове представництво в ОБСЄ надало розгорнуту інформацію про порушення російськими окупаційними військами, які відбулися з 25 квітня по 8 травня.

Дання інформація надана українською місією під час засідання Форуму співпраці в сфері безпеки ОБСЄ в середу, 12 травня.



В ході виступу українська місія продемонструвала слайди з картами-схемами, на яких були зафіксовані випадки застосування окупантами забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння, а також обстріли цивільної інфраструктури та житлових будинків.





Так, 25-27 квітня під артилерійський обстріл російських окупаційних військ потрапив житловий сектор в районі селища Водяне Волноваського району Донецької області. Один з 122-мм артилерійських снарядів потрапив в житловий будинок.





4 травня з 120-мм мінометів і 122-мм артилерійських систем була обстріляна лікарня в селищі Красногорівка Донецької області. На щастя, ніхто з пацієнтів і працівників лікарні не постраждав.





5 травня окупанти завдали ударів по позиціях Збройних сил України поблизу Попасної Луганської області. За попередньою оцінкою, в ході обстрілів використовувалися станковий гранатомет СПГ-9, 82-мм міномети і протитанкові ракетні комплекси.





Крім того 5 травня озброєні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерійської системи і 120-мм мінометів позиції ЗСУ поблизу Південного.





8 травня російські окупаційні війська обстріляли житловий масив в Мар'їнці із застосуванням 100-мм протитанкової гармати Т-12 "Рапіра". В результаті були пошкоджені лінії електропередач, фасади будинків, гаражі та паркани.



Поряд з цим російські окупаційні сили вели провокаційний вогонь по спостережній групі Спільного центру контролю і координації (СЦКК). Так, 3-го і 5 травня під час обстрілів окупантів був пошкоджений автомобіль ЗІЛ-131 наглядової групи "Маріуполь" поблизу населеного пункту Водяне. Обстріли велися з 120-мм мінометів, 122-мм і 152-мм артилерійських систем. В результаті 4 українських військовослужбовців отримали поранення.



Ще одна збройна провокація з боку збройних формувань РФ сталася вранці 5 травня, коли позиції ЗСУ біля Водяного були обстріляні із застосуванням 152-мм і 122-мм артилерійських систем, а також 120-мм мінометів. В результаті цієї атаки поранення отримали 4 українських військовослужбовців.