Українська делегація в ТКГ розробила власні пункти "Плану дій по Донбасу" і очікує доповнень від ОБСЄ

Як і обіцяв Леонід Кравчук, українська делегація в ТКГ розробила і представила на огляд власний план дій щодо конфлікту на Донбасі. План складається з п'яти основних пунктів.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє українська делегація.
П'ять головних пунктів "Плану дій по Донбасу":
- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021;
- скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
- відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);
- тільки при виконанні цих умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).
Відзначається, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому, Нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року. Необхідність створення "Плану" виникла як спільне рішення трьох Сторін, для, зокрема, розблокування роботи профільних підгруп, після демаршу російської сторони у вересні цього року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі