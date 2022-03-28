Українська делегація в ТКГ розробила власні пункти "Плану дій по Донбасу" і очікує доповнень від ОБСЄ

13:37 05 листопада Київ, Україна

Як і обіцяв Леонід Кравчук, українська делегація в ТКГ розробила і представила на огляд власний план дій щодо конфлікту на Донбасі. План складається з п'яти основних пунктів.



Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє українська делегація.



П'ять головних пунктів "Плану дій по Донбасу":



- виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021;

- скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

- відновлення контролю над відповідною ділянкою українсько-російського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;

- збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

- тільки при виконанні цих умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

"Ця пропозиція української делегації в цей час представлена посередникам (ОБСЄ) і російській делегації. Реальна реалізація комплексу цих заходів потребує схвалення президентом і парламентом України. 10 листопада - наступне засідання ТКГ.

До цього часу ОБСЄ сформує власну позицію і, можливо, внесе свої пропозиції до подальшого розгляду "Плану дій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що цей план є подальшим розвитком шляхів виконання домовленостей, досягнутих в рамковому, Нормандському форматі на вищому рівні, починаючи з 2014 року. Необхідність створення "Плану" виникла як спільне рішення трьох Сторін, для, зокрема, розблокування роботи профільних підгруп, після демаршу російської сторони у вересні цього року.