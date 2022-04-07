Українець завоював медаль на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів

Чемпіонат Європи з плавання серед юніорів не пройшов повз українців. Володимир Лісовець привіз до рідної країни золоту медаль чемпіона. Цю інформацію офіційно опублікувала Федерація плавання України.

На дистанції 100 м брасом з результатом 1: 00,28 хв саме підопічний тренера Олександра Фоміна виявився переможцем.

За другу срібну медаль для нашої збірної бореться одесит Вадим Науменко на дистанції 200 м комплексним плаванням з результатом 2: 00,65.

І по завершенню третього дня змагань "жовто-блакитна" команда зайняла 3-е місце з рекордом України в естафетному плаванні 4 × 100 комбінована змішана з результатом 3: 54,03 хв в фінальному складі.