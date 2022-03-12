Українець вперше отримав звання чемпіона Bellator

Спортивна організація Bellator ММА - американська компанія, яка проводить бої зі змішаних єдиноборств. Різні рівні боїв і сотні бійців по всьому світу виступають під банером організації. Україна в цьому році вперше змогла отримати чемпіонське місце завдяки Ярославу Амосову.

Чемпіонський бій в напівсередній вазі пройшов в місті Анкасвіллі, штат Коннектикут, в рамках турніру Bellator 260. В рамках бою українець Ярослав Амосов (26-0) переміг Дугласа Ліму з Бразилії (32-9).

Українець виграв 5-раундовий бій одноголосним рішенням суддів (50-45, 49-46, 49-46) і завоював пояс Bellator в напівсередній вазі. Амосов виглядав в октагоні краще за суперника, часто роблячи тейкдауни і утримуючи опонента в партері.

26-а заслужена перемога Ярослава, і вперше в історії Україна отримала чемпіона Bellator!