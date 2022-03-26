Українець Усик проти британця Чісори: новини боксу

Перший у 2020 році бій для українського боксера Олександра Усика виявився переможним. У суперважкій вазі Олександр вийшов проти британця Дерека Чісори і виграв бій.

Українець виявився на 17 кг легшим за суперника. Напередодні під час зважування він показав 98,4 кг, в той час, як Чісора зафіксував 115,6 кг.

В кінці сьомої трихвилинки Усик досяг першого помітного успіху, вклавши в суперника серію акцентованих ударів і змусивши його відступати до канатів.

Чісора активно почав бій і негайно пішов в наступ. Британцеві навіть вдалося вразити Усика потужним ударом правою. У другому раунді Усик став набагато більше маневрувати і намагався виснажити суперника, який зробив очевидну ставку на нокаут.

У третьому раунді Усику все частіше вдавалося провалити Чісору, який викидав прямолінійні удари, що легко читалися. Ситуація в ринзі не змінилася і в наступній трихвилинці. Усик навіть опинився на підлозі, коли зачепився за ногу британця.

У п'ятому раунді Усик помітно збільшив темп, відчувши, що Чісора починає втомлюватися і більш пасивно атакує.

Тим часом український боксер наносив мало ударів і спробував виправити становище в шостому раунді. Однак, Чісора пробивав з плеча і не підпускав Усика на небезпечну дистанцію.

В кінці сьомої трихвилинки Усик досяг першого помітного успіху, вклавши в суперника серію акцентованих ударів і змусивши його відступати до канатів. У восьмому раунді українець остаточно перехопив ініціативу і почав діяти «першим номером», отримуючи важливі очки в записках суддів.

У дев'ятому раунді Чісора з останніх сил спробував знову піти на штурм, однак більшість його ударів мети не досягали. Перший «чемпіонський» раунд відзначився певним відродженням британця, у якого відкрилося «друге дихання». Усик пропустив небезпечний удар в голову. Чісора в 11-му раунді знову зайняв центр рингу і змусив Усика відступати. Українець відповідав контратаками.

У завершальному раунді Усик дотримався безпечної дистанції і не підпускав до себе суперника. Чісора до останнього йшов вперед і намагався «дістати» Усика. Однак поєдинок продовжився всі 12 раундів.

За їхніми підсумками перемогу за очками здобув Олександр Усик - 117: 112, 115: 113, 115: 113.