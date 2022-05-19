Україні вдалося зменшити щомісячний обсяг "скруток" по ПДВ на мільярд

Як повідомив у своєму інтерв'ю глава Державної фіскальної служби (ДФС) Вадим Мельник, зусиллями Служби вдалося знизити щомісячні втрати бюджетних коштів України шляхом так званих "скруток" по ПДВ більш ніж на мільярд гривень.
Він зазначив, що "скручування" є однією з основних загроз для системи держфінансів і економічної безпеки країни.
Для довідки: Податкові "скручування" - це зменшення податкового зобов'язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу бізнесом одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому при покупці іншого. По суті це заниження суми ПДВ, що йде в бюджет держави.
За словами Мельника, запорукою підвищення ефективності боротьби з податковими "скрутками" і тіньовим ринком підакцизної продукції є посилення координації правоохоронних і податкових відомств.
"Якщо говорити безпосередньо про зниження обсягів "скруток", то в порівнянні з 2020 роком вдалося мінімізувати ці суми на 1 млрд грн щомісяця - за підсумками першого півріччя 2021 року", - зазначив глава ДФС.
Також він повідомив інші результати роботи фіскальної служби за сім місяців: вилучено з незаконного обігу підакцизної продукції на 2,5 млрд грн і припинена діяльність 100 незаконних виробництв.
"Для більш ефективної роботи в цій частині необхідно посилення взаємодії правоохоронних та податкових служб, оскільки далеко не все перебуває в сфері компетенції ДФС. З ініціативою міжвідомчої наради ми звернулися до наших колег з Нацполіції, податкової, прикордонної та митної служб, профільних міністерств. Упевнений, що при належному рівні взаємодії звести до мінімуму обсяги тіньових ринків підакцизної продукції цілком реально", - зазначив Мельник.
Відзначимо, за сім місяців 2021 року обсяг відшкодованих до бюджету коштів фіскальною службою виріс майже вдвічі.
Він зазначив, що "скручування" є однією з основних загроз для системи держфінансів і економічної безпеки країни.
Для довідки: Податкові "скручування" - це зменшення податкового зобов'язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу бізнесом одного товару, завдяки податковому кредиту, отриманому при покупці іншого. По суті це заниження суми ПДВ, що йде в бюджет держави.
За словами Мельника, запорукою підвищення ефективності боротьби з податковими "скрутками" і тіньовим ринком підакцизної продукції є посилення координації правоохоронних і податкових відомств.
"Якщо говорити безпосередньо про зниження обсягів "скруток", то в порівнянні з 2020 роком вдалося мінімізувати ці суми на 1 млрд грн щомісяця - за підсумками першого півріччя 2021 року", - зазначив глава ДФС.
Також він повідомив інші результати роботи фіскальної служби за сім місяців: вилучено з незаконного обігу підакцизної продукції на 2,5 млрд грн і припинена діяльність 100 незаконних виробництв.
"Для більш ефективної роботи в цій частині необхідно посилення взаємодії правоохоронних та податкових служб, оскільки далеко не все перебуває в сфері компетенції ДФС. З ініціативою міжвідомчої наради ми звернулися до наших колег з Нацполіції, податкової, прикордонної та митної служб, профільних міністерств. Упевнений, що при належному рівні взаємодії звести до мінімуму обсяги тіньових ринків підакцизної продукції цілком реально", - зазначив Мельник.
Відзначимо, за сім місяців 2021 року обсяг відшкодованих до бюджету коштів фіскальною службою виріс майже вдвічі.
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