Україні потрібно розробити систему «паспортів вакцинації» - Зеленський

15:43 29 березень Київ, Україна

Під час селекторної наради щодо запобігання поширенню COVID-19 було піднято питання введення «паспортів вакцинації».

Про це повідомляє сайт президента 29 березня.

«Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Європейського Союзу, і США, і Швейцарією, і Ізраїлем - тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж потрібно розробити свою систему відповідної «паспортизації», також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19», - підкреслив президент.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що Міністерство охорони здоров'я і Мінцифри з самого початку стежать за якістю даних в реєстрі вакцинованих. Це допоможе відображати «паспорти вакцинації», коли це буде необхідно.

Глава держави поцікавився питанням збільшення кількості пунктів для вакцинації громадян, а також планами щодо постачання вакцин проти коронавірусу, які Україна очікує найближчим часом.





У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що відсьогодні вже повинні працювати більше 1200 пунктів вакцинації. Також очікується, що найближчим часом Україна отримає в рамках програми COVAX 300 тис. доз вакцини AstraZeneca і 117 тис. доз вакцини Pfizer. Вакцинація другою дозою почнеться з кінця травня, тобто через 12 тижнів після першого щеплення. Саме за таким алгоритмом формується найбільш міцний імунітет.

Також торкнулися питання заборгованості по виплаті лікарняних. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна поінформувала, що на засіданні уряду вже було прийнято рішення про виділення коштів для часткового перекриття заборгованості. Зокрема, мова йде про 400 млн грн. Кабінет Міністрів і надалі триматиме це питання під контролем, щоб знайти джерела для покриття всіх боргів.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на нараді, що в цей час в Україні - 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником місто Київ, на другому - Одеська область, на третьому - Львівська.

«У «червоній» зоні сьогодні знаходяться 10 областей і місто Київ. Херсонська область - єдина в «жовтій» зоні. Решта областей - в «помаранчевій». П'ятий тиждень поспіль фіксується зростання кількості госпіталізацій», - зазначив глава уряду. За його словами, в цей момент заповнено 44 369 ліжок з 75 158.

Прем'єр-міністр зазначив, що зростає і кількість проведених тестів. Так, за тиждень було зроблено 326 тис. ПЛР-тестів (за попередній тиждень - 303 тис.), 251 тис. експрес-тестів (за попередній тиждень - 226 тис.) І 125 тис. ІФА-тестів (за попередній тиждень - 117 тис.).



У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що Національна поліція України перевірила 71 тис. суб'єктів господарювання на дотримання правил карантину в 11 регіонах, віднесених до «червоної» зони. Була зупинена робота 90 закладів.