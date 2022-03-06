Україні потрібно досягти прогресу в багатьох сферах перед зустріччю Зеленського і Байдена - Блінкен

Сполучені Штати Америки очікують побачити прогрес реформ в Україні перед тим, як глави України Володимир Зеленський і США Джо Байден проведуть зустріч.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на слуханнях комітету з асигнувань Сенату, відповідаючи на питання сенатора Кріса Мерфі про те, що хотіла б побачити американська адміністрація від України перед зустріччю Зеленського з президентом США Джо Байденом.
Він також підкреслив, що "агресія з боку корупційних сил" усередині України є таким же актуальним викликом для Києва, як і зовнішня агресія з боку Росії, оскільки заважає розвитку демократії.
Глава Держдепу зазначив, що навіть якщо в Україні приймається хороше законодавство для боротьби з корупцією, цього недостатньо, оскільки воно має ще втілюватися на практиці.
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