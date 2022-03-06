Україні потрібно досягти прогресу в багатьох сферах перед зустріччю Зеленського і Байдена - Блінкен

09:01 09 червень Київ, Україна

Сполучені Штати Америки очікують побачити прогрес реформ в Україні перед тим, як глави України Володимир Зеленський і США Джо Байден проведуть зустріч.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу на слуханнях комітету з асигнувань Сенату, відповідаючи на питання сенатора Кріса Мерфі про те, що хотіла б побачити американська адміністрація від України перед зустріччю Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Існує цілий перелік сфер, в яких для України важливо домогтися прогресу. Зокрема, в тому, щоб мати незалежну судову систему - функціональну і ретельно обирану і таку, що має незалежний нагляд. Корпоративне управління, перш за все на державних підприємствах, яке буде прозорим. А також справжню імплементацію, зокрема, антикорупційних законів", - відповів Блінкен.

Він також підкреслив, що "агресія з боку корупційних сил" усередині України є таким же актуальним викликом для Києва, як і зовнішня агресія з боку Росії, оскільки заважає розвитку демократії.



Глава Держдепу зазначив, що навіть якщо в Україні приймається хороше законодавство для боротьби з корупцією, цього недостатньо, оскільки воно має ще втілюватися на практиці.