Україні необхідна сучасна лабораторія для розробки вакцин і ліків - Зеленський

Глава України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій уряд обговорив проходження третьої хвилі пандемії COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Володимир Зеленський підкреслив, що Україні вкрай необхідно якомога швидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин і ліків. Для цієї мети в поточному році в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення даного завдання.
Також глава держави порушив питання підготовки до Великодня в умовах пандемії.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також глава уряду повідомив, що за останній тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч осіб менше, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з «червоної» зони, ситуація в місті Києві залишається складною.
Денис Шмигаль розповів, що в цілому по Україні для хворих коронавірусною хворобою виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні - 44 415.
Денис Шмигаль розповів, що в цілому по Україні для хворих коронавірусною хворобою виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні - 44 415.
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