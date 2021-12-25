Україні необхідна сучасна лабораторія для розробки вакцин і ліків - Зеленський

15:09 19 квітень Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій уряд обговорив проходження третьої хвилі пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україні вкрай необхідно якомога швидше підготувати сучасну лабораторію для розробки вакцин і ліків. Для цієї мети в поточному році в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров'я шукає шляхи для вирішення даного завдання.

«Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не тільки за часів цієї пандемії. В цілому це може стати відповіддю на виклики майбутнього», - зазначив президент.

Також глава держави порушив питання підготовки до Великодня в умовах пандемії.

«У нас вже є досвід святкування таких важливих свят. Хоч у нас і триває вакцинація, але скупчення людей на сьогодні досі становить загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Пасхи, але пандемія коригує наші плани. Упевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят, і ми знову будемо збиратися з сім'єю і друзями, але в цьому році нам потрібно бути розсудливими», - підкреслив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також глава уряду повідомив, що за останній тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч осіб менше, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з «червоної» зони, ситуація в місті Києві залишається складною.



Денис Шмигаль розповів, що в цілому по Україні для хворих коронавірусною хворобою виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні - 44 415.