Україна повинна створити інфраструктуру для зберігання і доставлення вакцини

11:13 12 грудня Київ, Україна

Як відомо, 5 грудня Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав заявку на вакцинацію від нашої країни. У зв'язку з цим, міжнародна організація COVAX порекомендувала Україні в терміновому порядку підготувати всю необхідну для зберігання і доставлення вакцини інфраструктуру. Про це в п'ятницю, 11 грудня, в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"У першій половині наступного року COVAX планує доставляти вакцину по країнах. І Україна повинна отримати 8 млн доз, чого вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина вводиться два рази з проміжком 21 день", - сказав Кузін.

Також, за його словами, за 2,6 млрд гривень, які закладені в проєкт бюджету, планується купувати вакцину від COVID-19 за межами глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення вакцини від коронавірусу Україні, як тільки її зареєструють. Україна отримає вакцину COVAX декількома траншами. Угоди на постачання вакцин підпишуть в грудні. Першим траншем Україна отримає 1,2 млн доз для медиків.

Раніше в Раді повідомляли, що за глобальною ініціативою COVAX Україна повинна отримати вакцину близько 1 березня.

А в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як буде проводитися вакцинація.