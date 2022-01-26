Українці, що записалися через «Дію», отримають запрошення на вакцинацію від COVID

15:48 12 травень Київ, Україна

Українці, що записалися в чергу на щеплення від COVID через портал або додаток "Дія", отримають запрошення на вакцинацію вже найближчим часом.



Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора на нараді з президентом була підтримана ініціатива, що у вихідні буде відбуватися позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія". Думаю, найближчим часом ці люди зможуть отримати запрошення і прийти в кабінети щеплень", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що вчора Всесвітній банк виділив Україні 90 мільйонів доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації. В цілому ми маємо домовленості вже більш ніж на 40 мільйонів доз вакцини на цей рік.