Українці, що записалися через «Дію», отримають запрошення на вакцинацію від COVID

Українці, що записалися в чергу на щеплення від COVID через портал або додаток "Дія", отримають запрошення на вакцинацію вже найближчим часом.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він додав, що вчора Всесвітній банк виділив Україні 90 мільйонів доларів, які, зокрема, будуть спрямовані на кампанію з вакцинації. В цілому ми маємо домовленості вже більш ніж на 40 мільйонів доз вакцини на цей рік.
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