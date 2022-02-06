Українці виграли на Кубку світу 5 медалей

Українці завоювали п'ять медалей з веслування на байдарках і каное. Другий день змагань в Угорщині приніс Україні удачу. Про це розповів в соціальних мережах Національний олімпійський комітет України (НОК).
П'ять медалей завоювала збірна України на Кубку світу з веслування на байдарках і каное, який проходить в угорському Сегеді. Наші спортсмени виграли золоту, срібну і три бронзові нагороди.
Тепер в загальному медальному заліку Україна знаходиться на четвертому місці. На першому - Німеччина, на другому - Угорщина, на третьому - Іспанія.
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