Українці виграли на Кубку світу 5 медалей

Українці завоювали п'ять медалей з веслування на байдарках і каное. Другий день змагань в Угорщині приніс Україні удачу. Про це розповів в соціальних мережах Національний олімпійський комітет України (НОК).

П'ять медалей завоювала збірна України на Кубку світу з веслування на байдарках і каное, який проходить в угорському Сегеді. Наші спортсмени виграли золоту, срібну і три бронзові нагороди.

"Людмила Лузан до бронзи в спринті додала золоту медаль на дистанції 500 м. У цьому ж виді має срібло Анастасія Четверикова. Бронзові медалі завоювали дві чоловічі двійки на дистанції 500 м: байдарочники Дмитро Даниленко/Олег Кухарик і каноїсти Віталій Вергелес/Андрій Рибачок", - йдеться в замітці.

Тепер в загальному медальному заліку Україна знаходиться на четвертому місці. На першому - Німеччина, на другому - Угорщина, на третьому - Іспанія.