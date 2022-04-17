Українці продовжують накопичувати борги: Єдиний реєстр боржників виріс на 15%

14:47 19 липня Київ, Україна

В Єдиному реєстрі боржників України за перші 6 місяців 2021 року з'явилися 745 740 нових боргів, більшість з них, - це борги за комуналку і за кредитами.

Про це свідчить інформація платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"В цілому на початку 2021 в Єдиному реєстрі боржників було 5 103 269 боргів, станом на липень їх уже 5 849 009, тобто сумарна кількість зросла майже на 15%", - говориться в повідомленні.

Швидше за все зростала кількість боргів по оплаті комунальних послуг (на 21,2%, до 417 577), боргів фізосіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями (на 20,4%, до 1 439 106), боргів, що стосуються стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення (на 19,6%, до 964 976).



При цьому найбільше зараз боргів в категорії "стягнення коштів на користь держави" (1 510 788 боргів, на 25,8% більше, ніж на початок року), "стягнення коштів компаніями та організаціями" (1 439 106 боргів, на 24, 6% більше) і "штрафи за порушення правил дорожнього руху" (1 237 339 боргів, на 21,2% більше).







